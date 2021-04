Régionales 2021 : François Bonneau présente ses listes en Berry

C'est fier de son bilan et confiant dans ses chances de réélection que François Bonneau est apparu à l'Asphodèle du Poinçonnet ce mardi, pour la présentation de ses candidats indriens pour les régionales du mois de juin. De ses six dernières années à la tête de la région Centre-Val de Loire, le président sortant veut retenir la création de cent maisons de santé pluridisciplinaires, le sauvetage de lignes ferroviaires du quotidien (la ligne Loches-Tours notamment), la mise en place de la gratuité des transports scolaires et le soutien aux entreprises pendant la crise sanitaire. La priorité de son prochain mandat, si les électeurs lui permettent de l'exercer, serait la relocalisation industrielle, un moyen selon lui de conjuguer développement économique et écologie.

Renouvellement et rassemblement

En poste depuis 2007, François Bonneau dit avoir joué la carte du renouvellement pour cette nouvelle campagne. Moins de vingt candidats, sur les 77 de sa liste, sont élus sortants. C'est tout de même le cas de ses deux chefs de file en Berry, Dominique Roullet dans l'Indre et Philippe Fournié dans le Cher sont tous deux vice-présidents dans l'exécutif actuel. En revanche, sa numéro 2 dans l'Indre est une jeune conseillère municipale du Poinçonnet, Mathilde Fouchet, militante socialiste âgée de 29 ans. Dominique Boué, du parti communiste, en est le numéro 3. Magali Bessard, première adjointe communiste au maire de Bourges, est numéro 2 dans le Cher.

Contrairement au PCF, Europe Ecologie les Verts, membre de la majorité actuelle au conseil régional, a fait le choix de présenter sa propre liste au premier tour, une liste d'alliance avec la France insoumise menée par Charles Fournier. Un choix que regrette François Bonneau, "nous n'avons pas de désaccord majeur avec EELV", a-t-il dit au cours de sa conférence de presse, ajoutant qu'une union au second tour ne poserait sans doute "aucun problème".