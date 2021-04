Régionales 2021 : "Il faut maintenir les élections en juin prochain", estime Marine Le Pen

Invitée ce vendredi matin sur France Bleu Nord, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen s'est prononcée pour le maintient des élections régionales de 2021 les 13 et 20 juin prochain

Marine Le Pen souhaite que les élections régionales se déroulent comme prévu les 13 et 20 juin prochain. La présidente du Rassemblement national s'est prononcée pour le maintien des dates actuelles ce vendredi matin sur France Bleu Nord.

"Je pense qu'il faut maintenir le scrutin tout en conservant encore une fois des mesures sanitaires qui permettent d'éviter la circulation du virus", a déclaré Marine Le Pen avant de souligner la difficulté pour les maires d'organiser le scrutin dans leurs communes.

La présidente du Rassemblement national qui effectue un déplacement dans l'Avesnois ce vendredi pour soutenir Sébastien Chenu, son candidat dans les Hauts-de-France, s'est étonnée que le gouvernement n'ait toujours pas pris de décision sur le maintien ou non des élections régionales en juin prochain.

"On va décider du maintien ou de l'annulation des élections quinze jours avant le dépôt des candidatures. Il y a quand même une nouvelle fois une forme de désorganisation, une forme d'amateurisme. Et ce sont évidemment les élus de terrain qui sont les premières victimes de cela", a-t-elle souligné.

"J'espère que la gauche ne laissera pas ses électeurs orphelins de tout représentant"

Marine Le Pen espère que cette fois la gauche se maintiendra au second tour lors des élections régionales dans les Hauts-de-France. La présidente du Rassemblement national a regretté qu'elle se soit retirée il y a six ans à l'issue du premier tour des élections régionales pour permettre la victoire de Xavier Bertrand.

"J'ai trouvé que c'était un mépris absolument total pour les électeurs de gauche qui avaient voté pour les listes de gauche, que la gauche se fasse Hara-kiri pour soutenir Xavier Bertrand lors de la dernière élection. Je pense que le respect démocratique, c'est que l'ensemble des électeurs puissent être représentés. Je me bats pour la proportionnelle d'ailleurs. Et donc, j'espère que cette fois-ci la gauche ne fera pas un coup de Jarnac à ses propres électeurs, une nouvelle fois, en se retirant au dernier moment et en laissant les électeurs orphelins de tout représentant", a déclaré la présidente du Rassemblement national.