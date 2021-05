Régionales 2021 : Julien Lassalle tête de liste du Mouvement de la Ruralité dans les Pyrénées-Atlantiques

"Je ne serais pas le candidat qui sait tout. Mais je sais m'entourer". Les mots de Julien Lassalle, candidat des Pyrénées-Atlantiques pour la liste Mouvement de Ruralité. Soutenu par son frère, député béarnais, Julien Lassalle veut proposer une autre vision de la politique à l'échelle régionale. La liste a été présentée, ce lundi 3 mai, à Saint-Jean-de-Luz. Les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochain.

Le territoire au coeur du projet

Le Mouvement de la Ruralité dit vouloir décentraliser le plus possible. Passer de Paris à Bordeaux, mais surtout de Bordeaux au reste du territoire. "L'actuel président Alain Rousset aime les grands groupes. Nous, nous voulons aider les TPE et les PME après la crise", explique Eddie Puyjalon, conseiller régional sortant et tête de liste. Avec ce message, la liste veut toucher les agriculteurs, les artisans et les acteurs locaux. "Demandez à un agriculteur du Limousin qui est Alain Rousset ? Il sera incapable de répondre", insiste Julien Lassale avant d'ajouter, "il faut soutenir l'agriculture locale. 80% de la viande consommée en Nouvelle Aquitaine vient d'Europe du Nord. Il faut mettre le local au coeur du projet, ça favorise l'emploi."

Julien Lassalle pourra compter sur le soutien de son frère, Jean Lassalle, dont le parti, Résistons ! est associé à la liste du parti qui a succédé à CPNT. © Radio France - Nina Valette

Et le train dans tout ça ?

Développer le plein emploi, protéger l'agriculture locale, le Mouvement de la Ruralité veut redonner une place au rail. "Si on rate son train, on doit pouvoir prendre le suivant cinq minutes plus tard sans compliquer l'organisation de toute une famille. Ce n'est que comme ça qu'on limitera l'utilisation de la voiture dans certaines zone", explique la tête de liste régionale qui veut transformer les TER en RER.

Un référendum pour redessiner la région

En cas de victoire aux élections, la liste Mouvement de Ruralité veut donner la parole aux habitants sur la taille de la grande région. "Les frontières ont été jouées au 42, sur le coin d'une table un samedi après-midi par François Hollande", s'agacent les membres de la liste.