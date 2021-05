Régionales 2021 : la députée Marie-Ange Magne sera la tête de liste Modem-LREM en Haute-Vienne

A six semaines du premier tour des élections Régionales du mois de juin, on a appris ce lundi que c'est l'actuelle Députée de la 3ème circonscription de Haute-Vienne, Marie-Ange Magne qui mènera la liste LREM en Haute-Vienne, dans le sillage de la tête de liste régionale Geneviève Darrieussecq. La ministre chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, cadre du Modem, est soutenue en Nouvelle-Aquitaine par la République en Marche pour le scrutin des 20 et 27 juin.

Geneviève Darrieussecq était en Haute-Vienne, ce lundi, à Panazol, pour officialiser l'entrée en campagne de Marie-Ange Magne.

Marie-Ange Magne avait été élue Députée de Haute-Vienne en 2017, dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron à la Présidence de la République. C'est sa première candidature aux élections régionales.