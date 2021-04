Régionales 2021 : la liste Mouvement de la Ruralité prône tradition et modernité

En fin de semaine dernière, Eddie Puyjalon, conseiller régional sortant et tête de liste s'est déplacé à Poitiers avec à ses côtés la poitevine Dolorès Prost tête de liste pour la Vienne, le désormais retraité de la politique Philippe Rabit, et aussi le médiatique député des Pyrénées Atlantiques Jean Lasalle et candidat à l'élection présidentielle. Ce mouvement dénonce le bilan d' Alain Rousset, prône la sauvegarde du monde rural et dénonce au passage " le dogmatisme" et "l'écologie punitive" des écologistes, d'ailleurs le point presse avait été organisé volontairement juste devant l'aéroport de Poitiers (en écho à la polémique suscitée par les propos de la maire de Poitiers sur l'aéronautique).

Dolorès Prost : "Avec cette nouvelle région, la Vienne a beaucoup perdu, et notamment Poitiers son ancienne capitale régionale."