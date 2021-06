Régionales 2021 en AURA : "ce soir, c'est un choix net" se félicite Laurent Wauquiez en tête du premier tour

Laurent Wauquiez termine largement en tête du premier tour des élections régionales en Auvergne-Rhône Alpes avec 42,7% des suffrages, selon la dernière tendance d'Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne Parlementaire (à 21h30 ce dimanche). Ceci même alors que l'abstention a atteint un niveau record, à 17h, elle s'élevait à 65,1 % dans la région contre 51,1% en 2015.

Le président sortant de la région s'est félicité ce dimanche soir d'un résultat dépassant "toutes les attentes", un "choix net" qui est pour lui la récompense du travail bien fait, d'une "une région bien gérée sans augmentation d'impôt ni de dette", une "région avec la préférence régionale". "Je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui nous ont témoigné une si large confiance qui est allée bien au-delà de toutes les attentes", a déclaré Laurent Wauquiez.

"Vous pouvez compter sur moi", a également déclaré Laurent Wauquiez en invitant les abstentionnistes à se mobiliser la semaine prochaine, "notre région a besoin de vous. Dimanche prochain, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin que ce soutien soit le plus large possible. Plus ce soutien sera large, plus notre région sera solide pour tourner ensemble la page de cette crise et ouvrir une nouvelle espérance."

À gauche, la liste EELV de Fabienne Grébert arrive en seconde position

Selon les estimations d'Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne Parlementaire, en Auvergne-Rhône Alpes, le président sortant est suivi par la liste de la candidate EELV Fabienne Grébert qui obtient 14,9% des voix, Andréa Kotarac (RN) est lui à 12,7%, devant la candidate PS-PC Najat Vallaud-Belkacem à 11,1% et Bruno Bonnell (LREM/MoDem) ne passerait pas la barre des 10% de justesse à 9,5% des suffrages.

La liste PSCF-LFI menée par Cécile Cukierman obtiendrait 5,9%, pour LO, la liste de Chantal Gomez est elle créditée de 2% des voix, celle de Shella Gill (Union essentielle) est à 0,7% tandis que Farid Omeir (UDMF) obtiendrait 0,5% des suffrages.