Régionales 2021 : le candidat écologiste Charles Fournier en campagne à Châteauroux

La tête de liste Europe Ecologie Les Verts est venu se présenter et rencontrer les Castelroussins sur le marché ce dimanche. Le candidat compte nouer davantage d'alliance politiques pour peser dans la balance électorale.

Charles Fournier n'est pas venu en terrain conquis sur le marché de Châteauroux. Aux dernières élections municipales, les Castelroussins ont hissé le candidat Les Républicains Gil Avérous sur le fauteuil de maire avec plus de 70% des voix. Mais la tête de liste d'EELV entrevoit tout de même un espace pour son projet : "La liste qui est arrivée en deuxième position même si elle était loin derrière, c'est la liste écologistes et solidaire ! Il y a un place pour nous. Mais évidemment nous sommes dans des territoires ou il faut montrer que le projet écolo peut répondre aux crises économiques et sociales", admet-il.

Ensemble !, Génération.s, A nous la démocratie !, Allons Enfants et Génération Ecologie ont déjà rallié la liste EELV de Charles Fournier. Mais pour peser dans la balance, il faut nouer davantage de pactes politiques. Les militants de La France Insoumise étaient justement présents sur le marché de Châteauroux. "Je crois qu'on a a une compatibilité de projets. Nous avons des débats sur nos cultures politiques. Nous sommes en discussion, plutôt très positive. Rien n'est écrit, c'est un long chemin, parce que la demande que je leur fais c'est : "vous allez soutenir une démarche, ce n'est pas vôtre démarche.' Mais ce n'est pas facile. il faut accepter d'avoir moins de candidats", livre l'actuel vice-président à la Transition écologique.

Cette alliance permettrait à la tête de liste des écologistes d'avoir plus de poids en cas de fusion avec la liste du du président sortant socialiste François Bonneau. Charles Fournier n'exclut pas de rallier la liste de l'actuel président du Conseil régional Centre-Val de Loire au deuxième tour. "Si nous sommes derrière, nous fusionnerons, sous conditions. Ce qu'on espère ce que ce rassemblement se fera autour de nous", lance le candidat. Et pour avoir davantage de marge de manœuvre, la tête de liste doit étoffer ses rangs. Pourquoi pas avec les Insoumis. Selon un sondage paru à la fin du mois de janvier, socialistes et écologistes restent au coude à coude dans les sondages nationaux : autour de 12% d'intentions de vote.