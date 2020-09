Régionales 2021 : les écologistes croient en leur victoire dans le Grand Est

Portés par la vague verte aux dernières municipales (une trentaine de villes conquises en juin dernier) et par l'urgence climatique, ils pensent pouvoir gagner la région, malgré les maladresses ces dernières semaines de maires écologistes sur les sapins de Noël ou le Tour de France.

Dans le Grand Est, Europe Ecologie les Verts a déjà fait une alliance avec 5 autres partis écologistes : Génération Ecologie, Alliance écologiste indépendante, Génération.s, Cap 21 et le Mouvement des Progressistes. Et ils ont affiché leur ambition ce vendredi devant la gare de Metz, symboliquement, pour montrer leur attachement aux dossiers ferroviaires, notamment l'interconnexion TER/TGV à la gare de Vandières et la remise en service des petits lignes.

Nous sommes partis pour gagner

Eliane Romani, militante EELV et ancienne adjointe au maire de Thionville (de 2008 à 2014) croit très fort à une victoire aux régionales : "Nous sommes partis pour gagner, nous lançons un appel aux citoyens pour nous rejoindre, nous voulons traduire politiquement cette aspiration à un changement écologique".

Jean-François Secondé, référent Grand Est de Génération écologie, originaire de Metz, pense que seuls les écologistes peuvent battre le président sortant LR Jean Rottner : "On franchit une grande étape en réussissant à réussissant l'alliance de 6 mouvements écologistes. On peut être le rassemblement qui sera en tête des forces non conservatrices et essayer de garder cette 1er place au second tour". Les écologistes dans le Grand Est ont fait aussi une conférence de presse ce vendredi devant les gares de Reims et Strasbourg.