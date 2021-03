Régionales 2021 Pays de la Loire : Matthieu Orphelin désigné tête de liste

Ce n'est pas une surprise. A l'issue d'un long processus d'échanges, de débats et d'un vote, le collectif "Appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire" a désigné ce vendredi Matthieu Orphelin comme tête de liste pour les élections régionales qui auront les 13 et 20 juin prochain. Ce collectif est soutenu par EELV, Génération écologie, Génération.s, Allons enfants et Ensemble sur nos territoires. Il revendique plus de 2000 signataires.

Large plébiscite

Matthieu Orphelin a 48 ans, il est député du Maine-et-Loire, élu en 2017, il a quitté le groupe LREM en 2019, il jugeait insuffisante la politique d'Emmanuel Macron en matière d'enjeux climatiques et environnementaux. Natif de Saint-Nazaire, il est ingénieur de formation et docteur en énergétique. Les listes proposées par le collectif ont été validées à près de 95% lors d'un vote organisé auprès des signataires de l'Appel. Outre la tête de liste régionale, des têtes de listes départementales ont été désignées. En Vendée, la liste sera menée par Lucie Etonno et par Franck Nicolon en Loire-Atlantique, tous deux sont coprésidents du groupe EELV au Conseil régional.

Plus de bio dans les cantines des lycées

Parmi les mesures proposées par l'Appel, il y a notamment l'investissement d'un milliard d'euros pour la transition écologique dans la région, l'instauration de 50% de bio et de 100% de viandes locales dans les cantines des lycées ou encore la création d'un "chèque bien-manger" pour les jeunes les plus précaires.

La région Pays de la Loire est actuellement présidé par Christelle Morançais (Les Républicains).