Régionales 2021 : premier déplacement de campagne en montagne et en Isère pour Najat Vallaud-Belkacem

C'est la députée PS de l'Isère Marie-Noëlle Battistel qui lui fait la visite de la station de l'Alpe du Grand Serre. Najat Vallaud-Belkacem, officiellement candidate aux prochaines élections régionales, a souhaité rencontrer les acteurs de la montagne à l'Alpe du Grand Serre et à Lavaldens. Elle a notamment évoqué un plan d'aide de deux milliards d'euros.

"Je voudrais commencer mon mandat par une grande concertation avec tous les acteurs de la montagne pour cerner tous les sujets. J'aiderai financièrement ceux qui veulent se diversifier parce que cela devient plus que nécessaire. Et puis il faut aussi insister sur la formation professionnelle. On a besoin gens formés qui connaissent la montagne, des moniteurs, des guides, etc. J'aimerai que cela se fasse par l'ouverture d'un nouveau CFA (ndlr : centre de formation d'apprentis) aux Deux Alpes" dit Najat Vallaud-Belkacem.

C'est la pire année depuis 25 ans - Lionel Vincent, vendeur et loueur de matériel de ski à l'Alpe du Grand Serre

L'ancienne ministre s'est entretenue de longues minutes avec le loueur de matériel, Lionel Vincent. "On est en période électorale mais c'est bien qu'elle soit venue. Si ça peut faire changer son avis" explique-t-il. "On a besoin d'être soutenu par la région" dit-il encore.

Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Education nationale, est la candidate socialiste pour les prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. © Radio France - Bastien Thomas

Najat Vallaud-Belkacem a aussi discuté avec des gérants de résidences sur l'Alpe du Grand Serre. © Radio France - Bastien Thomas

Même son de cloche chez Jérôme Duclos, gérant d'une résidence de vacances sur l'Alpe du Grand Serre. "Sa démarche nous rassure" raconte-t-il, soucieux de l'importance de la région. Sous la présidence de Laurent Wauquiez, les stations peuvent demander une aide à l'investissement et, plus récemment, 400 millions d'euros ont été débloqués pour aider les "oubliés de la crise". "Vous savez, les montagnards on est un petit peu des gens à part. On est un petit peu bourru sur les bords, on a toujours peur" ironise Jérôme Duclos.

Visite chez un agriculteur matheysin

Najat Vallaud-Belkacem a du ensuite quitter les montagnes iséroises en urgence pour rentrer à Lyon pour des raisons personnelles. Mais elle a quand même tenu à suivre la rencontre, en visioconférence depuis sa voiture, avec Cédric Frot, éleveur de brebis à Lavaldens.

Une petite exploitation de montagne de nos jours ne peut pas survivre sans double activité - Cédric Frot, éleveur à Lavadens

Lui a du se diversifier pour survivre. "J'ai créé mon exploitation en 2013 mais je suis moniteur de ski à côté. Cela représente deux tiers de mes revenus" explique-t-il. Et forcément, sans remontées mécaniques cette année, tout se complique. "C'est un écosystème qui se complète. Sans agriculture, il ne peut plus y avoir de ski car les pistes ne sont plus entretenues. Mais derrière cela nous permet aussi de tirer nos revenus" détaille encore Cédric. "On compte beaucoup sur la région" termine-t-il.

Cédric (àdroite), avec sa compagne, sa fille et son élevage de brebis. © Radio France - Bastien Thomas

Ce sera aux électeurs de trancher pour la nouvelle organisation régionale. Ce sera les 13 et 20 juin prochains.