Régionales 2021 - "Rien n'est joué" en Nouvelle-Aquitaine estime le Président de LR Christian Jacob

A deux semaines du premier tour, la droite espère faire basculer la Région Nouvelle-Aquitaine au scrutin des 20 et 27 juin. Ce vendredi soir, un meeting a réuni environ 400 personnes à Panazol, autour de Nicolas Florian et Guillaume Guérin, et en présence de Christian Jacob et François Baroin.

A deux semaines du premier tour des Régionales 2021, la droite et le centre espèrent toujours faire basculer la Région Nouvelle-Aquitaine lors du scrutin des 20 et 27 juin. Ce vendredi soir, un meeting en extérieur a réuni environ 400 personnes à Panazol, près de Limoges, autour de Nicolas Florian la tête de liste régionale LR et Guillaume Guérin qui mène la campagne en Haute-Vienne. Avec aussi deux soutiens de poids : le patron des Républicains, Christian Jacob, et le Président de l'Association des Maires de France, François Baroin.

Tous veulent y croire, et François Baroin a d'ailleurs pris pour exemple ce qui s'est passé à Limoges aux Municipales de 2014, quand la droite avait renversé la table, en ravissant la mairie à la gauche, créant une énorme surprise. Il espère la même chose pour le scrutin régional de la fin du mois, particulièrement en Limousin. "_La chute de Limoges il y a sept ans a été pour notre famille politique une fierté immense_, celle d'avoir convaincu une majorité d'hommes et de femmes qui de génération en génération se sont transmis l'idée que Limoges ne pouvait être dirigé que par la gauche, et que le Limousin ne pouvait être dirigé que par la gauche" a déclaré François Baroin. "Nous devons avoir confiance en nous" a-t-il martelé.

Et même si les sondages donnent plutôt, pour l'instant, une victoire du sortant socialiste Alain Rousset, le patron des Républicains, Christian Jacob, estime que "rien n'est joué, tout simplement car le Président sortant peine à rassembler un électeur sur quatre dans les dernières enquêtes d'opinion, ce qui veut dire que le jeu reste ouvert" dit-il.

La tête de liste régionale, Nicolas Florian, peut témoigner que les favoris ne l'emportent pas toujours : "moi j'ai connu des élections municipales où le challenger peut devenir le victorieux à la fin", allusion à la victoire de l'écologiste Pierre Hurmic face à lui, à la mairie de Bordeaux, l'an passé, ajoutant qu'aujourd'hui "les votes sanctuarisés n'existent plus". Nicolas Florian espère donc une surprise aux Régionales, mais cette fois-ci à son avantage.