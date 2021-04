Marie-Guite Dufay est candidate à sa réélection aux régionales en Bourgogne-Franche-Comté

Marie-Guite Dufay veut conserver son fauteuil au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. À deux mois des élections régionales, prévues les 20 et 27 juin prochains, la présidente socialiste annonce à France Bleu, qu'elle est bel et bien candidate à sa réélection. Ce samedi 24 avril 2021, elle expliquera ses intentions en direct sur France Bleu Auxerre, Bourgogne et Besançon.

À la tête du conseil régional depuis 2008

Marie-Guite Dufay a pris la tête de la région Franche-Comté en 2008, et l'a conservée en 2010. En 2015, la socialiste remporte les élections de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté en obtenant au second tour 34,68% des voix et 51 sièges, devant l'UDI et le Front national, au coude à coude.

À bientôt 72 ans, Marie-Guite Dufay est à la tête d'une majorité régionale sortante qui rallie un grand spectre de la politique : des partisan-e-s de La République en Marche aux membres du parti de Benoît Hamon, Génération.s.

Les candidats déclarés aux élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté

Plusieurs candidats se sont déjà déclarés pour ces élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Le conseiller régional Julien Odoul mènera la liste du Rassemblement national. La liste Les Républicains sera conduite par le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret. Le maire de Nevers, Denis Thuriot, portera les couleurs de La République en Marche et du Modem.

La gauche est quant à elle plus divisée. Stéphanie Modde, ancienne adjointe à l'écologie du maire de Dijon, présentera la liste des candidats écologistes. L'élu d'opposition de gauche à Belfort, Bastien Faudot, conduira une liste d'union, rassemblant huit partis de gauche "Le Temps des Cerises" (La France Insoumise, Génération.s, les Radicaux de gauche, Place Publique, Nouvelle Donne, Ensemble, La gauche démocratique et sociale, La gauche républicaine et socialiste). La liste de Lutte ouvrière sera quant à elle menée par Claire Rocher, infirmière de profession, qui avait déjà représenté le parti d'extrême-gauche lors des élections régionales de 2015.

Enfin, Lilian Noirot, conseiller régional d'opposition, sera tête de liste pour Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan.