Régionales 2021 : une liste anti-éoliennes se lance dans l'Indre

La liste d'Annie Berthault-Korzhyk et de Christophe Zeller a le goût du parti de Nicolas Dupont-Aignan, sans en avoir la couleur. "Je ne suis pas tête de liste pour Debout la France, insiste la secrétaire départementale de la section indrienne du parti souverainiste. Notre liste n'est pas à étiquette politique. Nous nous sommes rencontrés avec différents courants pour créer une liste d'intérêt régional pour défendre les intérêts de nos départements." Pour autant, la moitié des colistiers proviendra de Debout la France, admet cette enseignante retraitée.

Ne pas afficher l'étiquette politique sous-jacente, c'est le moyen de ratisser plus large et plus jeune. Annie Berthault-Korzhyk affirme que le nom Debout la France pourrait éloigner certains colistiers. "Le projet politique de Dupont-Aignan, je le connais par cœur. Tout ce qui touche à la région en sera teinté", poursuit-elle. "Je suis actuellement très impliquée dans la défense de ceux qui rejettent la construction d'éoliennes. Quand on envisage de nous mettre des éoliennes de chaque côté de la "bonne dame" d'Argenton, qu'on soit croyant ou pas, c'est choquant. On va perdre notre tourisme, on va perdre toutes nos ressources", affirme Annie Berthault-Korzhyk, en évoquant le projet de Centrale Eolienne des Portes de la Brenne.

Ce combat a attiré l'attention de Christophe Zeller, administrateur de sociétés et membre du conseil d'administration de la Fédération environnement durable (Fed). Cette structure rassemble plus de 1 300 associations d'opposants à l'énergie éolienne. "On est de tous bords. Je suis chef d'entreprise donc je n'ai rien à voir avec un quelconque parti", renchérit Christophe Zeller. Ce chef d'entreprise spécialisé dans le démembrement de propriétés était en troisième position sur la liste "Les oubliés de l’Europe" aux élections européennes de 2019. Cette liste prenait la défense des artisans, commerçants, professions libérales et indépendants.

Au delà de ce combat contre l'éolien, Annie Berthault-Korzhyk et Christophe Zeller évoquent l'accélération du déploiement de la fibre optique. "Une couverture complète du département fin 2022", avance ce dernier. La tête de liste fait également partie du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse, combat qu'elle compte amener sur la table pendant cette campagne des élections régionales.

Les deux candidats détailleront le programme et les noms de leurs colistiers le vendredi 2 avril prochain si les élections sont maintenues le 13 et 20 juin. En ce qui concerne les alliances, Annie Berthault-Korzhyk exclut catégoriquement tout rapprochement avec le Rassemblement National.