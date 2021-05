Régionales : Alain Rousset dévoile ses listes dans le Poitou

Un département, parfois deux, dans la même journée, Alain Rousset parcourt cette grande région de Nouvelle-Aquitaine pour y présenter chaque liste locale pour ces élections régionales de 2021. Ce mercredi c'est dans les Deux-Sèvres qu'a été présentée la liste avec comme chef de file Guillaume Riou (agriculteur bio) et Nathalie Lanzi (professeure et vice-présidente de la Région) . Ce jeudi à Poitiers, c'était autour de Karine Desroses (artisan, présidente de la chambre des métiers) et Benoit Tirant (aide-soignant et conseiller régional) . L'occasion à chaque fois de présenter à la presse des figures parfois bien connues: d'élus, de chefs d'entreprises, de membres de la société civile. "Ce sont des listes bien renouvelées et j'en suis fier" assure Alain Rousset. Même si certains militants socialistes ont grincé des dents face à des noms imposés par le capitaine. Alain Rousset (70 ans) qui en joue d'ailleurs, à l'adresse de ses opposants " Dans cette campagne il n'y a pas d'argument à part l'âge du capitaine."

Benoit Tirant - Alain Rousset - Karine Desroses © Radio France - Vincent Hulin