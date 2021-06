Cinq listes sont qualifiées pour le second tour des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté qui aura lieu le 27 juin. Mais un accord est quasi sûr entre la sortante socialiste Marie-Guite Dufay et l'écologiste Stéphanie Modde. On attend le positionnement du candidat LREM Denis Thuriot.

Régionales Bourgogne-Franche-Comté : cinq têtes de liste qualifiées au second tour, des tractations en cours

Cinq listes qualifiées pour le second tour et une abstention massive au premier. En Bourgogne-Franche-Comté, ces élections régionales battent des records. Et les discussions entre certaines têtes de liste ont démarré dès ce dimanche soir.

Bénéficiaire de la "prime au sortant", la présidente socialiste de Bourgogne-Franche-Comté, est arrivée en tête le 20 juin avec 26.52 % des suffrages et 173.393 voix. "Le combat est loin, loin d'être terminé. Le poids de cette abstention engendre une incertitude très forte" au second tour, a réagi Marie-Guite Dufay. L'abstention s'élève à 65.13 % des électeurs inscrits, contre 49,4% lors du précédent scrutin régional en 2015.

Tête de liste du Rassemblement national, Julien Odoul, pourtant donné gagnant du 1er tour par l'ensemble des sondages d'avant le scrutin, arrive deuxième avec 23.19 % des suffrages et 151. 626 voix. "La victoire est possible", déclarait-il dimanche soir sur l'antenne de France Bleu Besançon, "l'alternance est possible si les électeurs se mobilisent".

Marie-Guite Dufay compte sur une alliance à gauche pour remporter les élections. La présidente sortante avait à plusieurs reprises, avant le premier tour, évoqué sa volonté de faire alliance avec la liste EELV de Stéphanie Modde (10.34 %) et la tête de liste "Le Temps des cerises" Bastien Faudot (4.5 %).

Vers un accord entre la liste PS et celle des écologistes

Au soir du second tour, Stéphanie Modde est satisfaite de son score, estimant que l'écologie s’inscrit désormais dans le paysage de Bourgogne-Franche-Comté. Sur l'antenne de France Bleu Besançon, elle annonçait dimanche son intention de "proposer à la liste de Marie-Guite Dufay de fusionner avec la sienne" avec l'objectif de "garder la région à gauche".

Quant à la liste menée par Bastien Faudot, elle reçoit moins de 5% des suffrages et ne peut donc pas vraiment peser dans le second tour.

A droite, le candidat LR Gilles Platret, qui a fait alliance notamment avec Debout la France, se classe troisième, avec 21,04 % des suffrages et 137.596 voix. "Les écarts de voix sont très faibles, personne ne peut fanfaronner" déclarait-il sur France Bleu dimanche soir, persuadé de pouvoir rattraper son retard entre les deux tours.

Quid enfin de la tête de liste LREM, le maire de Nevers Denis Thuriot, arrivé quatrième avec 11.69 % des suffrages et 76. 457 voix ? Personne ne semble vouloir discuter avec lui. Marie-Guite Dufay a bien répété qu'elle voulait rassembler "la gauche, (ma) famille politique". Et Gilles Platret ne semble pas intéressé : "Je n’ai pas à tendre la main , j’ai fait une liste de rassemblement au 1er tour qui sera la liste du rassemblement au second tour."

Denis Thuriot a fait savoir dimanche soir qu'il "prendrait (sa) décision au plus tard demain matin" quant à sa stratégie de second tour. Dans la soirée, François Patriat, sénateur LREM de Côte-d'Or et ancien président PS de la région Bourgogne, affirmait à France Bleu Bourgogne avoir demandé un rapprochement de la liste de la majorité présidentielle avec celle de Marie-Guite Dufay.

Cinq, plutôt quatre ou même trois listes au second tour des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté ? Les têtes de liste ont jusqu'à mardi 18h pour se positionner en vue du scrutin de dimanche prochain.

A noter pour finir le score de Claire Rocher (LO) : 2.73 % des suffrages et 17. 828 voix.

Les résultats des élections près de chez vous