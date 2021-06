Régionales Bourgogne-Franche-Comté : François Patriat (LREM) veut un rapprochement avec Marie-Guite Dufay (PS)

"Je viens de la croiser sur un plateau TV, je lui ai demandé un rapprochement entre les deux listes". François Patriat, sénateur LREM de Côte-d'Or et ancien président PS de la région Bourgogne, affirme à France Bleu Bourgogne ce dimanche 20 juin, avoir demandé un rapprochement de la liste de la majorité présidentielle avec celle de Marie-Guite Dufay (PS), en tête du premier tour des régionales en Bourgogne-Franche-Comté avec 26,45% des voix.

Pour l'instant, refus catégorique de Marie-Guite Dufay

François Patriat tend la perche et souhaite lancer des négociations pour "envisager la manière dont LREM pourrait participer à sa majorité", même si pour le moment le sénateur se refuse à parler de fusion des listes. "C'est à Denis Thuriot de le faire (...) de façon à ce qu'elle nous apporte sa réponse", raconte l'ancien président de la région Bourgogne. Même si la réponse de l'intéressée est pour l'instant catégorique. "Je viens de la croiser et j'ai l'impression qu'elle refuse catégoriquement de parler avec nous", explique François Patriat à France Bleu Bourgogne.

"On va voir si Marie-Guite Dufay veut finalement discuter avec nous, et on en tirera les conséquences" - François Patriat, sénateur LREM de Côte-d'Or

"Elle a dit qu'elle voulait discuter avec les Verts et qu'elle verrait après. On va voir maintenant si elle veut finalement discuter avec nous, et on en tirera les conséquences", lance le sénateur LREM en plein de jeu de séduction. "Nous sommes pour le dépassement politique, le rassemblement. Si elle y est prête, nous sommes prêts à discuter avec elle", lance François Patriat.