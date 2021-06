Régionales : " l'alternance est nécessaire dans cette région Centre tenue par la gauche depuis près de 25 ans"

C'est la dernière ligne droite. Dernière semaine de campagne électorale avant le 1er tour des régionales et des départementales ce dimanche. Place ce lundi à Nicolas Forissier. Le député LR de l'Indre est la tête de liste de la droite et du centre.

Chez les LR, la ligne est claire et sans ambiguïté. Aucune alliance avec qui que ce soit. Ligne défendue par le président du parti. Christian Jacob vient d'ailleurs en Touraine ce lundi après-midi pour soutenir son candidat, Nicolas Forissier, tête de liste LR-UDI-Nouveau centre pour ces élections en Centre-Val de Loire.

Mais la question se posera forcément au soir du premier tour entre sa liste et celle du ministre Marc Fesneau pour le Modem et LREM. Pour éviter de laisser un boulevard au RN :

" Ce qui compte pour nous, c'est de conduire cette campagne jusqu'au bout. En tout cas jusqu'au premier tour afin d'avoir une photographie exacte de ce que souhaitent nos électeurs. Nous rassemblons la droite, le centre, mais aussi le mouvement de la ruralité et l'ensemble des indépendants qui ont envie d'apporter leur énergie à la nécessaire alternance dans cette région.

Cette région est tenue depuis près d'un quart de siècle par le parti socialiste, les verts. Et qui va peut-être demain faire l'objet d'une tentative de poursuite de cette majorité avec la France insoumise en plus. Donc, nous devons gagner cette élection".

Santé et sécurité, deux sujets majeurs même si elles ne sont pas une compétence régionale

"Sur ces deux sujets, je veux qu'on travaille au plus près des départements, des agglomérations et des communes. Nous sommes la région qui compte le moins de médecins par habitants en France. C'est un échec pour M. Bonneau et la majorité sortante et nous voulons le corriger. En formant plus de médecins, en leur facilitant la vie et en prenant en charge leurs frais de secrétariat. Avec aussi un plan cancer à l'échelle régionale..."

Sur les transports et les TER , ouverture à la concurrence ou pas ?

"Ce n'est pas une question qui se pose pour nous pour l'instant. Ce qui compte c'est de revoir la carte pour être certain d'avoir un bon maillage. Que nous améliorons l'offre et le cadencement des TER. Et comment faire revivre un certain nombre de lignes entre guillemets secondaires. Je rappelle que sous la présidence Bonneau, 100 km de petites lignes ferroviaires ont été fermées. Et je souhaite pouvoir faire un jour Tours-Châteauroux en train."