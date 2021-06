Régionales dans le Gard : une troisième place de justesse pour la liste d'union à droite

Ils iront au second tour des élections régionales, mais à peu de choses près. Avec 12,19% des voix, la liste Union à droite menée par Aurélien Pradié en Occitanie est passée au dessus des 10% nécessaires pour continuer la campagne jusqu'à la semaine prochaine. Bon troisième donc, derrière la liste menée par la sortante Carole Delga, Union à gauche avec les écologistes (LUGE) en tête avec 39,57% des voix et en seconde position la liste du Rassemblement National qui comptabilise 22,61% des voix, et menée par Jean-Paul Garraud. Pour Christophe Rivenq, tête de liste de l'Union à droite dans le Gard, "ce ne sera pas simple de remporter cette élection face à Carole Delga". Néanmoins, il rappelle ses bons scores à Alès : "C'est là où la droite fait le plus gros score de toutes les villes de plus de 10000 habitants, et j'ai fait 5 points de plus qu'aux dernières élections"

Comme nombre de candidats, il déplore le très faible taux de participation : 68% au niveau national, un record. "Nous aurions dû maintenir les élections départementales et décaler, s'il le fallait à l'année prochaine, les élections régionales. C'est un scrutin si important que le traiter comme on l'a fait est un peu désespérant."