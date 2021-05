Régionales dans le Grand Est : Arnaud Robinet, le maire de Reims est candidat et tête de liste

Á Charleville-Mézières ce vendredi matin pour présenter sa liste Ardennes, à Hautvillers ce vendredi après midi pour présenter sa liste Marne, le président sortant de la région Grand Est, Jean Rottner entame son marathon de campagne électorale. Il est venu présenter celles et ceux qui s'engagent avec lui pour les élections régionales. Á la tête de la liste marnaise "Plus forts ensemble", Arnaud Robinet, le maire de Reims a présenté ses colistiers : Béatrice Moreau, prochainement ex présidente de la Chambre d'agriculture de la Marne est numéro deux. Franck Leroy, conseiller régional sortant et maire d'Epernay en troisième position. Martine Lizola, adjointe au maire de Châlons-en-Champagne en quatrième position.

Une liste qui couvre la diversité des territoires marnais

On voit bien que le président sortant de la région Grand Est, Jean Rottner, a cherché à s'entourer de personnalités qui représentent la diversité des territoires. Il s'appuie également sur des figures politiques fortes , des maires réélus dès le premier tour de scrutin lors des dernières élections municipales.

Une liste de 19 noms

1. Arnaud ROBINET

2. Béatrice MOREAU

3. Franck LEROY

4. Martine LIZOLA

5. Cédric CHEVALIER

6. Véronique MARCHET

7. Jacky DESBROSSES

8. Florence MARCOULT

9. Thibaut DUCHENE

10. Myriam RICARDE

11. Romain BONHOMME

12. Elise DESMOULINS

13. Dominique BABE

14. Karine BONNE

15. Cédric MORIZOT

16. Caroline FREMY

17. Guillaume BOADE

18. Marie LECH

19. Jean NOTAT

Les élections régionales sont prévues les 20 et 27 juin prochain. 169 conseillers régionaux sont à élire sur toute la région Grand Est.