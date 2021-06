Régionales dans le Grand Est : Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières entre à la région

Avec la victoire de la liste du président sortant, Jean Rottner lors de ce second tour des élections régionales, le maire de Charleville-Mézières, tête de liste dans les Ardennes, fait son entrée dans l'hémicycle de la région.

S’il avait choisi le campus Sup Ardennes pour dévoiler sa candidature comme tête de la liste ardennaise pour les élections régionales, dans le camp du président sortant du Grand Est, Jean Rottner, c’était tout sauf un hasard. Le maire de Charleville-Mézières et président de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole sait trop qu’un projet comme ce campus ne sortirait pas de terre sans le concours de la région. Et c’est dans cette idée, à l’instar des maires de Reims, Arnaud Robinet ou d’Epernay, Franck Leroy , qu’il a souhaité s’embarquer dans l’aventure des régionales 2021.

Comme son homologue rémois, Boris Ravignon, 45 ans, incarne un renouveau à droite et au centre dans le Grand Est. Ancien étudiant de l’Essec et de l’Ena, Boris Ravignon est inspecteur des finances. Son engagement en politique a débuté dès 2004, sur la liste menée par Jean-Claude Etienne aux élections régionales de Champagne-Ardenne. En 2005, il devenait conseiller technique études et prospectives auprès de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, qu’il suivra à l’Elysée entre 2007 et 2012, comme conseiller développement durable, transports, aménagement du territoire, ville et logement.

Boris Ravignon a été conseiller municipal de Charleville-Mézières (2008-2014), conseiller départemental des Ardennes (2008-2014), maire de Charleville-Mézières et président d’Ardennes Métropole (élu en 2014, réélu en 2020).