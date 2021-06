Régionales dans le Grand Est : Brigitte Klinkert rate son pari, y compris en Alsace

Brigitte Klinkert, tête de la liste de la majorité présidentielle arrive quatrième au second tour des élections régionales avec moins de 13% des voix dans le Grand Est.

Brigitte Klinkert est arrivée dernière du second tour des élections régionales dans le Grand Est

Pari perdu pour Brigitte Klinkert ! La tête de liste de la majorité présidentielle arrive quatrième et dernière du second tour des élections régionales dans le Grand Est avec moins de 13% des voix. La ministre déléguée à l'insertion arrive très loin derrière la liste de l'ancien maire de Mulhouse Jean Rottner même en Alsace.

Et pourtant, Brigitte Klinkert avait tout pour faire un bon score dans sa terre natale. C'est une Colmarienne connue et appréciée. Le parti du président Emmanuel Macron a réalisé de très bons scores aux dernières élections législatives en Alsace et Brigitte Klinkert a axé sa campagne sur le thème de la fin du Grand Est, du démantèlement de cette grande région.

Vers la fin du débat sur la région Grand Est ?

Au final, cette stratégie n'a pas fait recette. La liste de Jean Rottner obtient plus de 130.000 voix en Alsace, c'est à peine 73.000 pour Brigitte Klinkert. La ministre est devancée par le Rassemblement national avec 82.000 voix.

Est-ce que le débat sur le Grand Est est désormais clos comme l'a clairement affirmé Jean Rottner après ce succès ? Brigitte Klinkert reste droite dans ses bottes cette région Grand Est est trop grande. Une ligne qu'elle compte défendre au sein de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace. Brigitte Klinkert peut en effet se consoler avec son résultat aux élections départementales, elle est réélue à Colmar avec 75% des voix.