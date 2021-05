Régionales dans le Grand Est : comment faire campagne sur fond de crise sanitaire ?

Comme pour les municipales en 2020, le coronavirus vient jouer les trouble-fête dans cette campagne en vue des élections régionales et départementales, les 20 et 27 juin prochain. Privés de meetings, les candidats du Grand Est se réorganisent pour essayer de convaincre et d'intéresser les électeurs.

Jean Rottner et Boris Ravignon présentent leur liste LR aux élections régionales 2021 dans le Grand Est, via Zoom à cause de la pandémie de covid

Top départ pour la campagne ! À 41 jours du premier tour des scrutins régionaux et départementaux, les 20 et 27 juin prochain, le débat politique va une nouvelle fois s'inscrire sur fond de crise sanitaire. Les candidats amorcent, ce lundi, officiellement leur campagne qui s'annonce courte et perturbée par le coronavirus.

"C'est pas simple, on ne va pas se le cacher !" - Jean Rottner, président LR de la Région Grand Est, candidat à sa succession.

Dans la région Grand Est, comme partout en France, les prétendants au pouvoir doivent, comme pour les municipales l'an passé, composer sans meetings, sans grands rassemblements : sur des terrains de jeu assez vastes géographiquement. Les présentations des listes se font dans l'intimité, entre candidats et journalistes, souvent par l'intermédiaire de logiciels de visioconférence.

Boris Ravignon, Jean Rottner, Patricia Schneider, Pascale Gaillot et Guillaume Maréchal présentent leur liste LR aux élections régionales 2021 dans le Grand Est © Radio France - Marie Martirossian

"Oui, c'est pas simple, on va pas se le cacher mais en même temps on sent qu'il y a une énergie, une volonté, avec le déconfinement qui arrive, d'aller à la rencontre des gens", dit Jean Rottner, président sortant de la région Grand Est et tête de liste "Plus fort ensemble" pour les régionales.

"Les électeurs ont la tête ailleurs" - Arnaud Robinet, maire LR de Reims, tête de liste Marne avec Jean Rottner

Avant de se demander comment faire campagne, les candidats se demandent comment intéresser les électeurs aux scrutins. "Ils ont la tête ailleurs avec le contexte, la crise sanitaire et économique", comprend Arnaud Robinet, maire LR de Reims et candidat aux régionales. "C'est pour ça qu'il faut mener une campagne qui ne soit pas agressive, je prône la pédagogie, aller expliquer aux gens le rôle de la région dans leur quotidien", dit-il.

La politique doit, elle aussi, se déconfiner

Certes "on ne va pas aller faire du porte-à-porte par groupes de 10", reconnait la tête de liste Marne pour Jean Rottner mais Arnaud Robinet croît à une campagne sur le terrain, malgré tout. Elle passe par du tractage, sur les marchés notamment. "On se dit qu'on va arriver en juin, il fera beau et chaud, pourquoi pas des meetings en plein air ? Sur des grands espaces publics où l'on peut respecter les gestes barrière", lance Christian Bruyen, président LR sortant du département de la Marne et candidat à sa succession.

Cette campagne, pour les régionales et départementales, passe aussi par les médias et "évidemment les réseaux sociaux qui jouent un rôle majeur", souligne Arnaud Robinet qui parle d'une "ubérisation de la vie politique", une vie dont le service minimum est assuré, quoi qu'il en coûte, par la communication numérique.