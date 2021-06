Régionales dans le Grand Est : Jean Rottner, "je serai le président de tous"

La liste du président sortant Jean Rottner (LR) est arrivé en tête dans la région Grand Est avec 39 % des voix selon l’estimation Ipsos /Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, et LCP-Assemblée nationale / Public Sénat devant Laurent Jacobelli (RN) 27,1%, Eliane Romani (EELV/PC/PC) 21,1 et Brigitte Klinkert (LREM/Modem). Le président sortant devrait être reconduit dans ses fonctions ce vendredi 2 juillet à la tête de la région Grand Est. Au soir de sont élection ce dimanche 27 juin, il a remercié ses électeurs et assuré qu'il serait le président de tous.

Regarder vers le futur

Les premiers mots de Jean Rottner ont d'abord souligné l'abstention encore une fois record dans le Grand Est, puisque 70% des électeurs ne sont pas allé voter. "Une abstention dont personne ne peut se satisfaire", dit il.

Pour lui, il faut être au plus près des préoccupations de nos concitoyens et redonner confiance aux électeurs. Il faut aussi explique t--il regarder vers le futur. "Les électeurs. nous ont placés en tête pour la qualité de notre projet. Ils nous ont placés en tête parce que notre ambition leur correspondait au mieux. Ils nous ont placés en tête parce que refaire le match du passé et du redécoupage administratif n’a plus de sens à leurs yeux".

Je serai le président de tous

Jean Rottner se veut aussi rassembleur. Dans sont discours, il a assuré que le conseil régional jouerait pleinement son rôle. "Mon mandat assurera une protection à tous, placera l’humain au cœur de nos politiques et redonnera au travail et à l’effort tout leur sens."

Il a assuré qu'il accompagnerait, les jeunes, mettrait en œuvre une politique de préservation de la planète, mais souhaite aussi que le territoire retrouve "une souveraineté agricole", le tout dans une région "parmi les plus performante en Europe".

"Je serai le président de tous mais plus particulièrement de celles et ceux qui veulent progresser et m’accompagner dans cette volonté d’anticiper, de construire avec un coup d’avance."

Jean Rottner assure aussi qu'il y aura au sein de l'hémicycle des débats constructifs et respectueux de chaque sensibilité dans un esprit démocrate et républicain où chacun jouera son rôle.