Régionales dans le Grand Est : le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon est candidat

C'est désormais officiel, le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon s'engage aux côtés du président sortant de la région Grand Est Jean Rottner, dans la campagne des élections régionales. Boris Ravignon mènera la liste "Plus forts ensemble" dans les Ardennes.

Boris Ravignon, maire LR de Charleville-Mézières, aux côtés de Jean Rottner, président sortant de la région Grand Est et de Pascale Gaillot, vice-présidente sortante UDI.

Candidat à sa propre succession aux élections régionales de juin prochain, le président de la région Grand Est Jean Rottner est dans les Ardennes à Charleville-Mézières ce vendredi 7 mai pour présenter les candidats ardennais de sa liste "Plus forts ensemble". Boris Ravignon, 45 ans, actuel maire les Républicains de Charleville-Mézières et président de la communauté d'agglomération d'Ardenne Métropole sera la tête de liste dans les Ardennes.

Je suis heureux et honoré d'être aux côtés de Jean Rottner -- Boris Ravignon

C'est au campus Sup Ardennes à Charleville-Mézières -inauguré en septembre 2019- que le maire a dévoilé sa candidature au poste de conseiller régional avec la majorité sortante. "Nous sommes réunis ici pour souligner l'importance de ce lieu dans notre département, ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de la région Grand Est", a souligné Boris Ravignon. On retrouve également en numéro 2 sur la liste ardennaise la conseillère régionale sortante en charge de l'agriculture Pascale Gaillot et le conseiller régional sortant Jean-Luc Warsmann -tête de liste en 2015-.

Arnaud Robinet tête de liste aux régionales dans la Marne

Nul doute que le président sortant de la région Grand Est a voulu s'appuyer sur des personnalités de premier plan dans la région. Dans les Ardennes Boris Ravignon donc, réélu maire de Charleville Mézières dès le premier tour aux dernières élections municipales en mars 2020 avec 77,62% des suffrages. Et dans la Marne, c'est le maire LR de Reims Arnaud Robinet qui portera les couleurs de la liste "Plus forts ensemble" en tant que tête de liste.