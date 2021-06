Régionales dans le Grand Est : Marine Le Pen en Lorraine pour un avant-goût de la présidentielle

Son visage apparaît sur le bus de campagne de Laurent Jacobelli qui sillonne la région Grand Est en vue des régionales des 20 et 27 juin : il était en Meurthe-et-Moselle en chair et en os ce mardi 8 juin. Marine Le Pen s'est rendue à Lunéville, Laxou puis Toul pour dire tout le bien qu'elle pense e Laurent Jacobelli mais aussi appeler à la mobilisation des électeurs.

"Tout le monde doit aller dans le même sens"

Marine Le Pen qui, comme Laurent Jacobelli, plaide pour un retour aux anciennes régions, estime que la liste du sortant LR Jean Rottner n'est pas une liste d'opposition à Emmanuel Macron mais un soutien. La candidate à la présidentielle qui veut "nationaliser" le scrutin départemental et régional :

"C'est un pack, il n'y a pas une élection nationale et une élection locale. Il y a des élections dans notre pays, la France, et tout le monde doit aller dans le même sens. Si les municipalités, les départements, les régions et la Nation pouvaient aller dans le même sens, les choses iraient encore plus vite pour restaurer, rétablir et réparer."

Marine Le Pen qui s'est prêtée au jeu du bain de foule et des selfies sur le marché de Lunéville avant de se rendre dans l'après-midi dans un refuge pour animaux à Toul.

"Inadmissible"

La présidente du RN qui a réagi à la gifle reçue par Emmanuel Macron en déplacement dans le Drôme :

"Il est inadmissible de s'attaquer physiquement au Président de la République [...] Je suis la première opposante à Emmanuel Macron mais il est le Président de la République. On peut le combattre politiquement mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard le moindre geste, la moindre violence."

