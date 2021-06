Régionales dans le Grand Est : pas d'accord à gauche pour le second tour

La gauche et les écologistes n'ont pas réussi à concrétiser une liste d'alliance pour le second tour des élections régionales. C'est donc sans le soutien de la liste de l'Appel Inédit, menée par Aurélie Filippetti, que la liste des écologistes et leurs alliés menée par Eliane Romani se présentera.