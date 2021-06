Régionales dans le Grand Est : douze lignes TER seront bientôt ouvertes à la concurrence

Les élections régionales des 20 et 27 juin 2021 sont l'occasion pour les électeurs de choisir qui va diriger la région Grand Est pour six ans. Développement économique, formation professionnelle, transports, lycées... Les domaines de compétence sont nombreux et essentiels. Et parmi ces compétences, il y a le transport ferroviaire.

Le transport ferroviaire via les TER, c’est l’un des plus gros postes de dépense de la région Grand Est qui y consacre plus de 445 millions d’euros par an. Tout cela pour faire fonctionner le réseau de 2.727 km de voies ferrées et les 361 gares.

Le premier réseau TER régional de France après l’Ile de France ! Avant la pandémie, le réseau TER Grand Est transportait environ 185.000 voyageurs par jour. Et la région Grand Est est la première de France à avoir lancé l'ouverture à la concurrence de plusieurs lignes TER. 12 au total pour l'instant.

Les usagers vigilants

Cela a commencé dès l’été dernier avec le lancement d’une procédure pour ouvrir à la concurrence la ligne déjà fermée Nancy Contrexéville. 12 allers retours par jour sont prévus d'ici fin 2024. L'ouverture concernera aussi quatre autres lignes vieillissantes : Epinal/ Saint Dié des Vosges, Strasbourg/ Barr/ Sélestat ou encore Strasbourg/ Molsheim à l'horizon 2025.

Sept autres lignes transfrontalières seront ensuite mises en concession d'ici décembre 2024. Il s’agit de trains qui relieront le Grand Est à l’Allemagne depuis Strasbourg, Metz, ou Forbach en direction de Trèves, Karlsruhe ou Sarrebruck. Théoriquement, cette mise en concession des lignes doit faire baisser les tarifs, accélérer les circulations et relancer la fréquentation. Mais la fédération nationale des usagers des transports dit rester très vigilante. La FNAUT craint notamment la fermeture de petites gares et demande de réfléchir dès maintenant à des solutions de remplacement.

François Giordani, président de la FNAUT Grand Est Copier

