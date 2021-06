Régionales dans les Hauts-de-France : ce qu'il faut retenir de ce second tour

L'abstention record, la réélection de Xavier Bertrand, la défaite de Sébastien Chenu, le retour de la gauche et des écologistes au conseil régional avec Karima Delli. Voilà ce qu'il faut retenir du second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France.

Xavier Bertrand a remporté le second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France. Avec 53% des voix, selon une première estime Ipsos Sopra Steria, il a largement devant Sébastien Chenu (RN) qui a obtenu 25,6% des suffrages et l'écologiste Karima Delli, à la tête d'une liste d'union de la gauche, qui a totalisé 21,4% des voix. Que faut il retenir de ce second tour ? L'analyse avec Stéphane Barbereau.