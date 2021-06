Régionales dans les Hauts-de-France : tout savoir sur le grand débat de ce mercredi soir

Projet contre projet. Les 7 candidats participent à un débat en direct pendant 1h50 ce mercredi soir, à 21h. Les échanges seront filmés depuis l'atrium du Palais des Beaux-Arts. L'émission sera diffusée en direct sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, France 3 Picardie et dans la France entière via la chaîne France Info (canal 27 de la TNT).

Le car-régie d'où sera réalisé le débat des Régionales © Radio France - Stéphane Barbereau

Des places tirées au sort

Les 7 candidats seront disposés en arc-de-cercle sous l'immense verrière du musée, leur position a été tirée au sort : Le candidat de Lutte Ouvrière, Eric Pecqueur se trouvera à gauche, celui du Rassemblement National, Sébastien Chenu, à droite. Au milieu : Xavier Bertrand (DVD), Karima Delli (Union de la Gauche) et Laurent Pietrszewski (LREM), entourés de José Evrard (DLF) et Audric Alexandre (pour une France fédérale). Les prises de parole ont également été tirées au sort.

La régie du grand débat des Régionales © Radio France - Stéphane Barbereau

6 thèmes de débat

6 thèmes ont été retenus dans le débat : la santé, l'environnement, la sécurité, les transports, la jeunesse et l'emploi. L'émission débutera par une photo apportée par chaque candidat pour illustrer un coin des Hauts-de-France qu'ils affectionnent particulièrement ou un thème de campagne qu'ils veulent illustrer.

Les pupitres derrières lesquels seront installés les 7 candidats du 1er tour des élections régionales dans les Hauts-de-France © Radio France - Stéphane Barbereau

Le choix de candidat debout

Les 7 têtes de liste seront debout, derrière leur pupitre. Un choix défendu par le réalisateur, David Montagne : "Il y a quelque chose de très important dans un débat, c'est la voix. N'importe quel professeur de chant vous dira : on ne chante pas assis. Quand on est debout, on respire mieux, on est plus agile et c'est plus simple de se tourner vers quelqu'un avec qui on est d'accord ou pas".

Si j'étais engoncé derrière une table, je pourrais être moins "moi". On doit montrer les gens tels qu'ils sont aussi.

David Montagne, réalisateur du grand débat des Régionales © Radio France - Stéphane Barbereau

Le débat en chiffres

9 caméras dont une caméra-grue

100 projecteurs

60 cadreurs, ingénieurs du son, techniciens, chargés de production journalistes, maquilleuses,...

Retrouvez les moments forts de ce grand débat des Régionales, dans la matinale de France Bleu Nord, jeudi 3 juin, entre 6h et 9h.