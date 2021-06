Régionales dans les Hauts-de-France : Xavier Bertrand et Karima Delli ont déposé sa liste pour le second tour

Xavier Bertrand et Karima Delli ont déposé ce lundi matin leur liste pour le second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France. Une liste identique à celle du premier tour pour les deux candidats.

Entouré par de nombreux journalistes, Xavier Bertrand a déposé ce lundi matin sa liste pour le second tour des régionales

Xavier Bertrand est le premier à avoir déposé ce lundi matin sa liste pour le second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France, rapporte France Bleu Nord. Le président sortant divers droite de la région s'est déplacé lui-même à la préfecure de Lille, entouré de micros et de caméras des journalistes. Cela lui a pris 15 minutes, montre en main.

La liste de Xavier Bertrand pour le second tour est "la même qu'au premier", a précisé le candidat ex LR. Il est arrivé en tête hier avec 41,39% des voix, loin devant Sébastien Chenu. La tête de liste RN a elle récolté 24,37% des suffrages. Karima Delli, tête de liste de l'union de la gauche et des écologistes est arrivée troisième avec 18,99% des voix.

Devant les journalistes, Xavier Bertrand a fait quelques commentaires sur le premier tour des élections régionales, marqué par une forte abstention en France, et en particulier dans les Hauts-de-France où deux électeurs sur trois ne sont pas allés voter.

"L'abstention, ce n'est pas la faute des électeurs, c'est la faute des politiques. S'il y avait moins de blabla et plus de résultats, on n'en serait pas là", a souligné le président sortant de la région.

Même liste qu'au premier tour pour Karima Delli

Un heure après Xavier Bertrand, l'écologiste Karima Delli, tête de liste de l'union de la gauche, s'est rendue à son tour à la préfecture de Lille pour déposer sa liste. "C'est une nouvelle page de la gauche et des écologistes qui s'écrit", a-t-elle martelé devant les journalistes.

Crédité de 19% des voix, Karima Delli refuse de parler d'échec. "Au contraire, notre socle de 19% est une base, un premier pas", a insisté la tête de liste EELV-PS-LFI, qui appelle bien évidemment à la mobilisation pour le second tour dimanche prochain.