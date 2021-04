Régionales : derrière Nicolas Florian, Les Républicains lancent leur campagne en Haute-Vienne

Nicolas Florian et Guillaume Guérin, têtes de listes Les Républicains pour la Nouvelle-Aquitaine et la Haute-Vienne, pour les élections régionales de juin 2021.

La campagne électorale commence à s'animer en vue des élections régionales. Nicolas Florian, tête de liste Les Républicains, en Nouvelle-Aquitaine, est ainsi venu passer deux jours en Haute-Vienne pour se présenter. Une visite en compagnie du président de Limoges Métropole et patron des Républicains en Haute-Vienne, Guillaume Guérin, qui mènera lui la liste du parti dans le département pour ces régionales. Alors que le président Socialiste sortant Alain Rousset brigue un nouveau mandat, les deux hommes de droite plaident pour l'alternance.

Ne pas oublier "l'arrière-pays"

Nicolas Florian, qui a été maire de Bordeaux de mars 2019 à juillet 2020, se dit bien conscient d'une "fracture territoriale" dans notre très vaste région, suite au mariage de l'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes, en 2015. Une fusion dont certaines séquelles restent visibles. "On sent bien encore aujourd'hui des réticences de certains territoires et des départements qui ont l'impression d'être punis ou qui se sentent éloignés du centre de décision, voire ignorés".

Nicolas Florian reconnaît qu'il s'est "battu pour avoir le meilleur pour Bordeaux, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des autres territoires". Il insiste donc sur l'importance de développer ce qu'il appelle "l'arrière-pays", dont font partie les départements de l'ex-Limousin. Il prône aussi un changement de vision pour la région et un renouvellement des équipes qui la dirigent, en mettant fin à l'ère socialiste en Nouvelle-Aquitaine.

"Quand vous avez les mêmes dirigeants pendant un quart de siècle, ça finit par se scléroser"- Guillaume Guérin

Relais de la campagne en Haute-Vienne, Guillaume Guérin promet une liste composée de jeunes et largement ouverte à la société civile pour la liste départementale qu'il va conduire pour ces élections régionales. Elle n'a pas encore été dévoilée mais l'ambition affichée est donc de rompre avec une gestion qui, selon lui, a fait son temps. Le président de Limoges Métropole fait du désenclavement du territoire un dossier prioritaire, avec en ligne de mire le projet d'autoroute entre Limoges et Poitiers.

Guillaume Guérin souhaite aussi un soutien plus fort de la Région sur le développement des filières d'excellence du territoire. Il plaide enfin pour "un véritable pôle d'équilibre pour les territoires en dehors de Bordeaux, pour essayer de compenser les effets pervers" de la fusion des régions. Des idées que les deux candidats vont défendre ce samedi en arpentant les marchés et les Halles de Limoges, en compagnie aussi du maire de Limoges Emile-Roger Lombertie.

