Régionales : Edouard Philippe à Orléans pour soutenir le candidat et tête de liste Marc Fesneau

Pour l'instant, il n'avait pas vraiment pris partie à la campagne des élections régionales. Mais, ce vendredi, à Tours puis à Orléans, l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe, est clairement sorti de son silence pour venir soutenir Marc Fesneau, le candidat et tête de liste de la majorité présidentielle, pour les élections régionales des 20 et 27 juin. "C'est vraiment le premier gros déplacement de campagne que je fais" explique Edouard Philippe. "Je le fais parce que j'aime bien Marc, je connais bien Marc. On a travaillé ensemble 3 ans et je sais que c'est quelqu'un de fiable, de solide." A ses côtés, Marc Fesneau rougi un peu. "C'est vrai que nous deux, c'est une belle rencontre avant tout".

Edouard Philippe en visite aux Halles Châtelet © Radio France - Patricia Pourrez

C'est un gars que j'ai vu à la télé ? Ah,oui, c'est l'ancien Premier ministre !

Accueilli par une partie des candidats de la liste Modem/ LREM dans le Loiret, Edouard Philippe a passé une petite demi-heure aux Halles Châtelet à la rencontre des commerçants. Une visite "bonne enfant" entre un marchand de fruits et légumes, un spécialiste de produits basques ou un vendeur de pâtisseries orientales. Edouard Philippe parait décontracté et demande à chacun " si tout va bien, si les affaires marchent ? ".

Edouard Philippe à l'angle de la rue Royale et Rue Jeanne d'Arc © Radio France - Patricia Pourrez

Direction ensuite la Place du Martroi, toujours entouré de quelques candidats loirétains aux élections régionales. Les nombreux jeunes installés en terrasse commencent alors à sortir leurs téléphones portables et reconnaissent l'ancien Premier ministre. " Je n'ai pas vraiment d'avis sur lui mais je l'aimais bien. En tous cas, plus que Castex" rigole un jeune qui tente de s'approcher de la vedette du jour pour prendre un selfie.

Mais que faisait Pauline Martin aux côtés d'Edouard Philippe ?

Pauline Martin aux côtés d'Edouard Philippe © Radio France - Patricia Pourrez

A la table de l'ancien Premier ministre, en train de siroter un verre, les soutiens de Marc Fesneau laissent une place de choix à Pauline Martin. La maire de Meung sur Loire et Présidente de l'Association des Maires du Loiret est officiellement venue parler "de la situation des communes". Pourtant, tout montre que ce déplacement est bien une opération de campagne. " C'est vrai que je n'avais pas imaginé ce rendez vous comme cela" répond Pauline Martin, elle même candidate aux élections départementales, soutenue par la majorité départementale. "ça va sans doute faire causer de me voir à cette table mais bon.."

Séance de dédicaces pour finir l'escapade orléanaise

Séance dédicaces à la librairie Chantelivre © Radio France - Patricia Pourrez

Edouard Philippe a fini sa journée orléanaise à la librairie Chantelivre pour une séance de dédicaces pour son livre "Impressions et lignes claires", co-signé avec Gilles Boyer. Une vingtaine de lecteurs l'attendait avant le début des signatures, des fans comme Michel, la soixantaine : " J'ai dévoré son livre, j'adore le bonhomme et je pense qu'il aura un destin présidentiel. Peut-être pas en 2022 mais la fois d'après ???"