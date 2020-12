Tests Covid en Auvergne-Rhône-Alpes : la tête de liste EELV pour les régionales dénonce un coup de com

Fabienne Grébert préside le groupe Rassemblement Citoyen Ecologistes et Solidaires à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fabienne Grébert n'ira pas se faire dépister avant Noël dans le cadre des tests Covid massifs mis en place par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. La présidente du groupe Rassemblement Citoyen Ecologistes et Solidaires, et actuellement seule tête de liste investie pour les élections régionale de 2021 (qui sont prévues en mars mais devraient être décalées au mois de juin) estime que les tests antigéniques ne sont pas suffisamment fiables, mais aussi que l'opération de la Région, "c'est beaucoup d'argent public surtout pour la communication de notre président".

Pour Fabienne Grébert, ces "dizaines de milliers d'euros" auraient pu être investis dans d'autres domaines, notamment "dans des actions qui vont permettre de sortir nos habitants de la précarité". Elle ajoute que des amendements en ce sens ont été proposés en assemblée plénière lundi 14 décembre, pour l'adoption du budget du Conseil régional mais qu'ils ont été refusés. Ce budget, le dernier de la mandature, la conseillère régionale annécienne trouve qu'il est trop "à court terme et basé sur le monde d'avant". Les écologistes à la Région déplorent par exemple le soutien aux filières aéronautique et hydrogène.

La promesse d'un plan climat de 3,6 milliards d'euros pour la Région

"Il y a tant à faire sur notre territoire pour développer des emplois, pour verdir des emplois, la rénovation énergétique et l'alimentation par exemple, ce serait dommage de s'en priver", poursuit Fabienne Grébert. Elle s'engage si elle est élue en 2021 sur un plan de 3,6 milliards d'euros pour le climat. Et pour la conseillère régionale, il est plus que temps d'agir contre le dérèglement climatique.

"En 2020, nous avons vu une baisse de 7% des gaz à effet de serre, c'est très encourageant [...] mais c'est également très déprimant de se dire que c'est dans une année 2020 où la crise sanitaire et économique a été si forte qu'on a pu le faire", souligne Fabienne Grébert, qui se réjouit que l'inscription de la défense de l'environnement dans la Constitution fasse prochainement l'objet d'un référendum. Même si, nuance-t-elle, "la prochaine victoire sera d'obtenir un oui s'il y a référendum".