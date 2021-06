Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : la liste Union essentielle veut mettre en place une "démocratie directe"

Avant le premier tour des élections régionales le 20 juin, France Bleu interroge les têtes de listes en Auvergne-Rhône-Alpes sur leurs candidatures et leurs motivations. Ce mercredi, au tour de Shella Gill, candidate de la liste Union essentielle.

Elle est la tête de liste d'un mouvement créé il y a seulement quelques semaines. Shella Gill, 46 ans, naturopathe et originaire de la région lyonnaise, se présente aux prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes sous l'étiquette du mouvement Union essentielle. Elle était l'invitée de France Bleu ce mercredi matin.

Votre liste est apolitique, composée de citoyens. On vous présente aussi parfois comme une liste anti-masque, c'est le cas ou pas ?

Shella Gill : Nous ne sommes pas apolitiques. Nous sommes apartisans puisque nous faisons de la politique, mais nous n'avons pas de parti politique qui nous soutient ou auquel nous adhérons. C'est un mouvement essentiel et c'est un mouvement citoyen. Nous ne sommes pas anti-masque. Nous sommes pour la liberté de choisir le masque lorsqu'il n'a pas de raison d'être imposé. Et puis, surtout, il a son utilité dans les hôpitaux et pour les malades, pas pour les gens sains.

C'est votre avis. C'est un avis différent des têtes de liste départementales qui ont chacun leur avis sur la question. Ça, c'est quelque chose que vous revendiquez aussi ?

Mais bien sûr, c'est ce qui fait justement le fondement de la démocratie, c'est qu'on puisse avoir des avis différents et que chaque avis soit respecté.

Cette liste a été créée lors de la crise sanitaire. Mais qu'est-ce que les Régionales viennent faire là-dedans ? Finalement, la région n'a pas de compétence en matière de santé.

Non, nous n'avons pas de compétence sur les points sanitaires, mais nous pouvons nous exprimer. Et il est important d'apporter une expression divergente dans le discours politique et montrer justement aux gens que nous avons tout à fait le droit d'exprimer une opposition qui est inexistante aujourd'hui en France.

De dire que vous n'êtes pas d'accord, du coup. C'est parce que ce sont les Régionales qui se sont présentées en premier que vous présentez à cette élection-là ?

Tout à fait. Et puis, en s'intéressant aux compétences de la région, on s'aperçoit qu'elle règle des points très précis du quotidien des citoyens et que, justement, nous avons bien sûr notre mot à dire sur tout ça.

Vous misez sur la démocratie directe pour demander l'avis des citoyens avant de prendre des décisions qui vont impacter leur vie. Donc, on fait quoi ? On fait voter tout le monde, sur tout ?

Alors c'est la grande question et nous allons y travailler. Ce n'est pas tranché. Il n'y a pas de méthode qui existe. Il n'y en a pas. Ça n'a pas été mis en application. Donc, nous allons nous appuyer sur ce qui a déjà été proposé, éventuellement des référendums. Ça peut être le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, mais aussi d'autres méthodes de consultation. A nous de les définir.

Mais si ça n'est pas tranché, comment vous faites si demain vous êtes en responsabilité à la tête de la région ? Vous allez en plus prendre le temps de créer ce modèle-là ?

Mais il faut prendre le temps. Pourquoi est-ce qu'on serait dans l'urgence ? Nous sommes aujourd'hui appelés à prendre des décisions pour les vies, le quotidien des populations. Il faut prendre le temps de consulter ces personnes avant de décider.

Même pour des compétences régionales comme rénover des lycées ou développer les transports scolaires ? On fait voter les gens sur ces choses-là ?

Alors en fait, on fait voter les gens sur la construction de nouveaux lycées, par exemple. Mais pas sur la réhabilitation des bâtiments. Là, je pense que ce n'est pas objet à consultation. Il y a des choses qui sont évidentes quand il faut rénover des quartiers ou réaménager des bâtiments. Là, ça fait partie de notre travail. On va dire que c'est le job qui va nous être confié.

Donc vous parlez de démocratie directe, mais en même temps, vous ne ferez pas voter les gens sur tout ?

Alors en fait, on va demander aux personnes sur quels points il faut prioriser la votation et la consultation.

C'est réalisable à l'échelle d'une région de 8 millions d'habitants ?

J'aimerais que ça soit le cas pour les 67 millions de Français, donc il faut commencer par là.