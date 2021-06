Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez (LR) fera "toujours le choix de la région"

INTERVIEW - Laurent Wauquiez sur France Bleu avant le 1er tour des élections régionales Copier

Laurent Wauquiez était l'invité de France Bleu, dans la foulée des 8 autres candidats à l'élection régionale en Auvergne Rhône-Alpes. Agé de 46 ans, il est l'ancien président de Les Républicains, ancien maire du Puy-enVelay, ancien député de Haute-Loire.

Le statut de favori

France Bleu : Les sondages vous placent largement devant au 1er tour. Est-ce-que l'élection est déjà dans la poche ?

Laurent Wauquiez : Une élection, ce n'est jamais les sondages qui décident. C'est ceux qui nous écoutent. C'est les habitants de notre région et j'en profite pour le dire très clairement, dimanche, c'est important d'aller voter. Les élections régionales, avec les élections municipales, c'est peut être celles qui impactent le plus votre quotidien. Pour prendre des exemples très simples, en Auvergne, à Clermont-Ferrand, Dragon 63, l'hélicoptère qui s'occupe des urgences médicales devait s'arrêter. C'est ce qu'avait prévu le gouvernement. On s'est battu. La région a financé. On a réussi à le garder. Dans la Drôme. Livron-Loriol, une déviation qu'on attend depuis des années, personne ne voulait la faire. On a réussi, en travaillant tous ensemble avec l'argent de la région, à sortir enfin un chantier qui va se faire. Dans le nord de l'Isère, on a prévu de construire un nouveau lycée qui permettra de développer l'apprentissage à Villefontaine. Les régionales, ça compte. Allez vous exprimer. Tous ceux qui veulent que la région reste dans ce cap, dans cette direction solide, il faut y aller dimanche, c'est important.

Vous êtes clairement l'homme à battre dans cette élection. C'est une position qui vous a plu dans cette campagne? Le "Tous contre Laurent Wauquiez" ?

J'ai vu que clairement, c'était l'attitude qu'ont pris tous mes concurrents. Et plus ils l'ont fait, plus ils ont baissé. Je pense qu'ils se sont trompés, ce n'est pas ce que les gens attendaient. Je pense que ce que que vos auditeurs attendent, c'est que chacun exprime ses propositions, que chacun donne sa vision de la région. Et surtout, après la crise du Covid, on n'a pas envie d'avoir des politiques qui sont là uniquement pour se taper dessus. Bien sûr qu'il y a des tensions. Bien sûr qu'il peut y avoir des petits mots, etc. C'est de la politique. On sait aussi comment ça fonctionne mais je pense que la crise du Covid a été tellement dur pour tout le monde que les gens ont envie de nous entendre en positif. Il y a quelque chose qui me tient très à cœur. Je veux que dans notre région, on puisse aider aussi bien un projet d'une petite commune que les projets de la ville de Lyon. Un des projets qui me tient le plus à cœur, il est à Montarcher. 66 habitants, toute petite commune, mais avec une eau de source merveilleuse qui est une des plus pures de France. Le projet, c'est d'installer une petite unité pour fabriquer de l'eau de source là haut. Ça va peut être créer 15 emplois. C'est un projet génial. C'est porté par un entrepreneur de la Loire qui est vraiment quelqu'un de très humain. Les élus là bas sont très motivés. C'est un site merveilleux. C'est un projet auquel j'apporte la même attention que celui du Musée des tissus à Lyon. Pour moi, il n'y a pas de petits projets. Il n'y a pas de petites communes.

La sécurité

Sur votre programme, Laurent Wauquiez, la sécurité tient naturellement une place très importante. Est ce que ça vous plaît que le mot sécurité soit utilisé désormais à gauche ? Najat Vallaud-Belkacem parle de "l'avenir en toute sécurités". Cécile Cukierman, du Parti communiste, dit "sécuriser la vie". Vous avez gagné dans ce travail d'imposer la sécurité dans le débat ?

On aura gagné quand on aura réussi à faire reculer l'insécurité. Mais il y a cinq ans, déjà, j'avais fait de ces questions de sécurité un des axes importants de notre campagne. Souvenez-vous, on était juste après des attentats terroristes qui avaient terriblement endeuillé notre pays. Et je m'étais dit il ne faut pas attendre d'avoir un drame dans nos lycées et on avait lancé ce programme de sécuriser nos lycées. Et à l'époque, quelqu'un comme Najat Vallaud-Belkacem m'avait très fortement critiqué en disant "Il ne faut pas sécuriser les lycées, ce n'est pas ça qu'il faut faire", etc. De la même manière, je vois bien quand, par exemple, on a des problématiques d'insécurité et que le maire de Lyon dit on va faire des cours de théâtre. Moi, j'adore les cours de théâtre. Quand j'étais collégien, j'adorais le théâtre mais vous n'allez pas combattre les trafiquants de drogue avec des cours de théâtre. Il faut arrêter d'être naïf là dessus. Et donc, pour moi, ces questions d'incivilités et d'insécurité, pouvoir vivre ensemble, c'est très important. Ici, on est dans le département de la Loire. Je suis allé échanger au commissariat qui est entre Saint-Chamond et Rive-de-Gier. Quand vous prenez le temps d'écouter ce que vous racontent nos policiers et gendarmes ce qui est devenu leur quotidien... Même nos sapeurs pompiers... On ne peut pas rester les bras croisés. Et donc, chacun à notre place, il faut faire des choses pour faire reculer cette insécurité. Ramener un peu plus de respect, c'est des choses très précises qu'on propose.

Vous avez une mesure, notamment la suppression des aides régionales aux familles de délinquants. C'est une position qui fait parler, mais qui ne va pas concerner grand monde.

Ne vous y trompez pas, les gens qui mettent le foutoir dans un quartier, c'est une poignée de personnes. Je discutais à Valence avec les policiers municipaux et ils me disaient que c'est très peu de monde. Dans les quartiers, les premiers à souffrir de ça, c'est les habitants et souvent ceux dont on parle, c'est une petite poignée de personnes qui se sentent tout permis. Pour moi, c'est aussi une question de symbole. Vous ne pouvez pas d'un côté avoir des gens qui respectent pas les règles de la République et qui, de l'autre côté, profitent des aides de la République. Il faut juste qu'on dise à un moment : stop. Et dans notre pays, je pense qu'il n'y a pas assez de sanctions. Moi, je veux me battre pour que nos enfants aient accès à l'apprentissage, pour que des enfants de familles modestes puissent réussir. Et de l'autre côté, je veux qu'on soit ferme par rapport aux délinquants. A Nantua, dans l'Ain, ils font ces fameuses quenelles de Nantua. L'histoire est extraordinaire. En fait, c'est l'histoire d'une petite entreprise familiale avec un entrepreneur qui a été adopté, qui a eu à cœur de devenir un modèle d'intégration et de réussite républicaine.

Quel lien ça peut avoir avec la sécurité dont on parle ?

Parce qu'il y a des gens merveilleux qu'on doit soutenir. Il y a des gens qui sont dans la méritocratie. Il y a des gens venant de tous parcours, toutes origines et qui aiment notre pays et qui veulent qu'il marche. Et de l'autre côté, il y a une poignée de personnes qui, eux aussi, peuvent venir de toutes origines et qui ne respectent pas les règles de leur pays. Et ça, je n'en ai pas envie.

Pour terminer sur la sécurité, Laurent Wauquiez, l'un de vos axes forts, c'est la sécurité dans les lycées. Jean-Louis Mollard, secrétaire de la FSU dans la Drome estime que vous avez conduit une politique d'investissement "tape à l’œil" avec les portiques et les caméras. Il vous demande ce que vous avez prévu en termes de rénovation de sanitaires, de création d'espaces de vie pour les élèves, de recrutement d'agents ?

Il défend une position de gauche avec un peu de mauvaise foi quand même dans son approche parce qu'on a mis 1,5 milliard d'euros, en augmentation de plus de 30 pour cent par rapport à ce que m'avait laissé les prédécesseurs, pour rénover nos lycées. J'ai trouvé quasiment un quart de nos lycées qui étaient en ruine et on a entrepris systématiquement de les rénover.

Le travail est fait alors ?

Prenons des exemples très simples. Durant le précédent mandat, aucun nouveau lycée construit. Je vous emmène aujourd'hui à Mezieux, nouveau lycées en cours. Je vous emmène à Villefontaine, nouveau lycée en cours. Je vous emmène dans le Chablais. On a un projet. Pays de Gex, nouveau lycée en cours. Clermont-Ferrand, un chantier en cours. Des lycées aussi, qui étaient dans un état catastrophique. Moi, j'aime bien que notre région ne coûte pas cher en fonctionnement administratif. C'est à dire qu'à Lyon, au siège, on dépense le moins d'argent possible. Cet argent qu'on économise, on l'utilise pour des projets qui sont importants dans la vie quotidienne de nos habitants. On a mis beaucoup d'argent pour rénover nos lycées et on continuera parce que là où, en revanche, je comprends la question de votre syndicaliste de gauche, c'est que ça ne se fait pas en un claquement de doigts et qu'il faut un peu plus de cinq ans pour pouvoir améliorer les choses.

L'emploi

Pour ramener de l'emploi, vous promettez un plan d'un milliard d'euros. Vous voulez faire signer une charte régionale aux communes que vous aidez pour qu'elle recourent d'abord aux entreprises de la région? Ça veut dire que si elle ne signent pas cette charte, il se passe quoi ?

Il n'y a pas d'aides de la région. La situation de l'emploi est déjà tellement compliquée. On a la chance dans notre région d'avoir des artisans, des PME qui sont extrêmement dynamiques. C'est ce que j'appelle la préférence régionale. On donne la préférence aux nôtres sur nos chantiers. D'abord, nos artisans, d'abord nos petites entreprises familiales. Dans nos cantines, avant, on donnait très peu de viande de notre région. Maintenant, on est à cent pour cent de viande de notre région. Je crois qu'il est possible de relocaliser. Au moment de la crise du Covid on a constaté que les masques étaient fabriqués en Chine. Le matériel de protection était fabriqué en Chine. Les vaccins, on n'est même pas capable de les fabriquer nous mêmes. Stop, ça suffit. Il faut qu'on arrive à ramener de la production dans notre pays. A Saint-Etienne, on est pas très loin de l'ancien site de Manufrance. Ça fait 30 ans que, sans doute, on n'a pas fabriqué un vélo dans notre pays. Pourquoi ? On peut y arriver et j'ai demandé à des industriels de Haute-Savoie qui ont un projet génial de fabrication d'un vélo électrique sans embrayage. Ce sera la première fois depuis trente ans qu'on fabriquera à nouveau dans notre pays et la région va les aider. Mon objectif : relocaliser la fabrication industrielle dans notre région.

Là, vous allez faire le tour de toutes les communes avec un petit contrat, une charte et dire "signez tous ?

Oui. D'une part, la préférence régionale, c'est le premier élément et deuxième élément regarder avec nos entreprises, tous ceux qui peuvent ramener de la production. Si vous voulez acheter une paire de baskets françaises, bon courage. Dans un an et demi sera plus le cas parce qu'un industriel de notre région, Chamatех, est en train de créer une entreprise en Ardèche, qu'on aide, pour pouvoir relocaliser de la fabrication de paires de chaussures qui aujourd'hui se fait en Asie.

Le soutien à l'économie de montagne cela nous intéresse dans de nombreux départements de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voulez bâtir la première montagne durable du monde. Vous promettez 400 millions d'euros là dessus. On va changer quoi ? Les habitudes ? On va moins skier ?

Non, parce que moi, j'aime la neige. On va même plutôt essayer de faire en sorte que nos enfants puissent aller plus facilement en classe neige parce que je suis attaché à ce que ce soit aussi un ski populaire. En Haute-Savoie, en Savoie vous avez un enfant sur deux qui n'est jamais allé skier. Sur la montagne durable l'idée, c'est de concilier à la fois une montagne où on peut vivre, où il y a de l'emploi et qui est respectueuse de l'environnement. Ça veut dire, par exemple, d'être innovant, faire en sorte que le matériel qu'on utilise dans nos stations de ski soit du matériel hydrogène qui n'émet aucune particule de CO2. Ça veut dire, par exemple, travailler pour isoler les bâtiments de nos stations pour qu'ils soient à énergie positive. Ça veut dire parfois des solutions neuves. L'eau qui descend des stations dans les canalisations, elle, n'est pas utilisée. On peut la turbiner pour qu'elle produise de l'électricité. Ça veut dire aussi réfléchir sur les accès aux stations plutôt que d'avoir ces files d'embouteillage. Funiflaine, par exemple, un projet qui permettra de faire monter les gens en télécabine sans ces files d'embouteillage de voitures dont on n'a pas envie dans nos stations.

Elles sont prêtes, les stations à faire ces ajustements-là ?

Elles sont prêtes et surtout, elles le demandent. Et c'est aussi un facteur très différenciant entre notre liste et les autres. Toutes les autres listes, clairement, n'aiment pas les stations de ski et n'aiment pas la montagne et la neige.

Elles aiment toute la neige, toutes la montagne. Peut être qu'elles n'ont pas la même vision de l'évolution de la montagne.

Elles n'aiment pas les emplois dans nos stations de ski. Quand je suis arrivé, la région ne faisait rien sur la montagne. Rien. C'était un gros mot. Moi, j'aime notre montagne. On est la région de la montagne. Vous êtes une radio qui est écoutée en montagne. Il y a 150 000 emplois dans notre région qui sont en montagne. Donc, je défends ces emplois. Je crois qu'on peut concilier l'emploi et l'environnement. On n'est pas obligé d'être toujours dans des polémiques parfois un peu caricaturales sur le Tour de France, imposer des repas sans viande, le sapin de Noël. Je ne suis pas sûr que je pense qu'un un autre chemin pour améliorer l'environnement.

Vous visez les écologistes là dessus ?

Oui, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que l'on peut le faire en positif. On peut travailler tous ensemble là-dessus. On peut avoir une montagne respectueuse de l'environnement et où en même temps, il y a des emplois.

La qualité de l'air, la santé

Concrètement, comment on fait pour être plus adapté aux enjeux de demain ?

D'abord, on a un immense problème en matière de santé dans de nombreux territoires. Accéder à un médecin généraliste est extrêmement difficile. Dans la Drôme Provençale, on s'est battu pour soutenir le centre hospitalier de la Drôme des Collines, qui est extrêmement important.

Vous voulez employer des médecins et des spécialistes ?

Oui, parce que je pense que là où on n'arrive pas à avoir des généralistes à un moment, il faut en tirer des conséquences.

Ça se fait dans certains départements.

Exactement. Notre objectif, c'est d'embaucher des médecins salariés en lien avec les communes et les départements. Faire aussi organiser des consultations mobiles de spécialistes sur certains endroits. Trouver un dentiste, un ophtalmo, un dermato, c'est très difficile. L'idée, c'est d'équiper des bus avec tout le matériel nécessaire et que les gens se déplacent dans les communes au plus près de nos habitants pour permettre des prises de rendez-vous. Et ça fait partie des deux grands axes qu'on veut faire. Le dernier ce sont les facultés de médecine. Il faut augmenter les places. Cette année a été catastrophique pour nos étudiants en médecine, notamment à la faculté de médecine de Saint-Etienne, où on a eu un taux d'échec qui n'est pas normal. Ce n'est pas juste de faire échouer nos étudiants et ensuite d'aller chercher des médecins étrangers. Donc nous proposons plus de places en médecine pour nos étudiants, mais en contrepartie, ils s'engagent à rester dans notre région.

La présidentielle en 2022

Il y a des élections présidentielles dans un an. Est ce que vous engagez ce matin à aller au bout de votre mandat de président de région ?

C'est notre région. J'y suis né. Mes enfants y sont nés. Depuis cinq ans je suis toujours resté dans notre région. A votre micro, il y a quatre ans, vous me disiez "Mais vous allez partir aux législatives". Je suis resté dans notre région. Ensuite, j'ai eu des reportages sur le thème "Il va partir à la mairie de Lyon". Pas du tout. Je suis resté chez moi au Puy en Velay, Haute-Loire. J'ai toujours fait le choix de ma région. Je ferai toujours le choix de la région.