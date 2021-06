Régionales en Bourgogne-Franche-Comté : "La victoire est possible" selon Julien Odoul (RN)

Des sondages donnaient Julien Odoul en tête du 1er tour des élections régionales, mais selon des résultats partiels et des estimations Ipsos, la tête de liste RN arrive finalement deuxième, mais très proche de la première qualifiée, la présidente sortante socialiste Marie-Guite Dufay. Selon les chiffres de ce dimanche soir, le second tour de ce scrutin pourrait voir cinq têtes de liste s'affronter car Gilles Platret (LR), Denis Thuriot (LREM) et Stéphanie Modde (EELV) seraient aussi qualifiés, mais des accords pourraient se nouer d'ici mardi.

Le candidat du Rassemblement voit dans l'abstention massive de ce premier tour (65,8% selon l'estimation Ipsos, contre 49,4% en 2015) une "désertion démocratique devrait interpeller tous les démocrates, au premier rang desquels le président de la République", mais il y voit aussi pour lui un réservoir de voix.

L'alternance est possible si les électeurs se mobilisent - Julien Odoul

"La victoire est possible", déclare-t-il dimanche soir sur l'antenne de France Bleu Besançon, "l'alternance est possible si les électeurs se mobilisent". Julien Odoul, tout comme sa cheffe de file Marine Le Pen, estime que les électeurs du Rassemblement national ne se sont pas tous rendus aux urnes : "Les électeurs RN sont des électeurs populaires qui ont été maltraités socialement et ils ne croient plus aux élections, ils croient que l'abstention est la réponse, mais elle favorise le gouvernement".

Julien Odoul lance aussi un appel aux électeurs Les Républicains, les électeurs de Gilles Platret qui n'a pas recueilli le score espéré : "Je suis le seul vote utile pour empêcher six années de plus à gauche".

Estimation des résultats en Bourgogne-Franche-Comté à 21h30. - sondage Ipsos / Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et La Chaîne

