Régionales en Bretagne : Claire Desmares-Poirrier (EELV) veut "négocier avec toutes les forces de gauche"

Les écologistes s'ancrent un peu plus dans le paysage breton. Claire Desmares-Poirrier (EELV) arrive en 4e position et obtient 14,84% des suffrages. Pour la candidate écologiste, il faut "défendre les valeurs de l'écologie dans la séquence du second tour. Tous les scénarios sont sur la table" .

Avec cette 4e place au soir du 1er tour en Bretagne, la liste écologiste de Claire Desmares fait un bond de huit points par rapport à 2015. L'autre liste écologiste, celle de Daniel Cueff obtient 6,52% des suffrages. Alors au lendemain du 1er tour, quelles sont les intentions de Claire Desmares-Poirrier ? Les tractations commencent, et s'étaleront jusqu'à mardi à 18h, pour négocier des alliances, fusions ou retraits de listes pour le second tour.

Sur France Bleu Armorique ce lundi, Claire Desmares-Poirrier estime que "tous les scénarios sont sur la table aujourd'hui. Celui d'une majorité très large, de gauche et écologiste, parce que notre intime conviction, c'est qu'il faut une majorité forte pour mener des politiques publiques ambitieuses". Pour la candidate EELV, "le résultat d'hier est _clairement la fin de la page Le Drian_. On besoin d'en ouvrir une autre".

L'agricultrice de 37 ans explique que son rôle dans les prochaines heures c'est "de défendre les valeurs de l'écologie dans la séquence du second tour. Que ce soit dans le cadre d'une union ou que ce soit dans le cadre d'un autre schéma". "Nous avons notamment des discussions politiques sur la question de la transition du modèle agricole, et les choses avancent beaucoup. Même s'il "reste encore des points d'achoppement qui sont importants".

Une alliance entre Loïg Chesnais-Girard et Thierry Burlot relégué en 3e position avec sa liste soutenue par LREM, Claire Desmares-Poirrier n'y croit pas. "Je ne crois pas qu'aujourd'hui, les socialistes qui sont sur la liste de Loïg Chesnais-Girard aient envie de faire alliance avec l'UDI".

L'abstention record est "très regrettable"

La candidate EELV est aussi revenue sur la participation en France mais aussi en Bretagne. Un premier tour déserté par les électeurs avec une abstention de 64 % en Bretagne. Pour Claire Desmares-Poirrier "c'est forcément extrêmement regrettable. Il y a forcément l'effet Covid qui est encore un peu présent, mais il y a aussi globalement un désintéressement assez fort de la sphère politique. Après, ce qui me rassure quand même, c'est que par rapport à d'autres régions, le vote Front national est très faible et les gens ont quand même plutôt voté pour un projet. Aujourd'hui, on est quand même dans un schéma où on sort avec des voix à gauche et dans l'écologie qui sont élevées, donc je ne peux que m'en satisfaire". La liste RN de Gilles Pennelle est en recul de près de 4 points avec 14,27% .

