Régionales en Bretagne : "Configuration inédite avec une majorité sortante divisée et une forte abstention"

Dimanche, c'est le premier tour des élections régionales. On fait le point sur les enjeux de ces élections en Bretagne avec le politologue et maître de conférence en droit public à l'université Rennes 2, Ronan Doaré.

A deux jours du premier tour des élections régionales et départementales, le politologue Ronan Doaré était l'invité de France Bleu Armorique ce vendredi pour aborder les principaux enjeux de ces scrutins. Treize listes se présentent pour les régionales, générant un suspense assez inédit. A quelques heures du vote, le paysage politique breton apparaît dispersé après une période relativement stable entre 2004 et 2015, explique Ronan Doaré : "Le paysage politique breton était assez bien installé et en tout cas pour les élections régionales depuis 2004 avec Jean-Yves Le Drian. Il écrase en quelque sorte la concurrence avec des scores de 34 à 38% au premier tour. Puis il était élu, et bien élu au deuxième tour. La configuration est complètement inédite, avec une majorité sortante divisée et des incertitudes liées notamment à la participation."

La majorité sortante est en effet partagée avec d'un côté la liste de Loïg Chesnais-Girard, le président sortant et remplaçant de Jean-Yves Le Drian et de l'autre Thierry Burlot, qui il y a encore quelques semaines était le vice-président de Loïg Chesnais-Girard en charge de l'environnement. "Ce sont deux anciens vice-présidents, dont l'un a été choisi pour lui succéder par Jean-Yves Le Drian, mais qui peuvent tous les deux se prévaloir de son héritage", relève Ronan Doaré "mais avec un positionnement politique quand même différent, on se souvient que Jean-Yves Le Drian avait des positions assez fortes sur le refus d'une alliance avec les Verts en 2010."

La Bretagne comme trophée pour la majorité présidentielle ?

Pour La République en marche cette campagne régionale s'inscrit dans un contexte plus large rappelle Ronan Doaré : "Sur le plan national, on l'a bien vu il y a des difficultés pour s'implanter localement pour La République en marche. Le paradoxe, c'est que le président de la République est soutenu par La République en marche ainsi que par la majorité à l'Assemblée nationale. Pour autant, il y a la possibilité pour ce courant politique aujourd'hui, d'afficher une région gagnée au soir du 27 juin."

L'un des autres enjeux des régionales en Bretagne sera le score du Rassemblement National, donné en tête au soir du premier tour par un récent sondage. "De mémoire, en 2004 et 2010, le Front National était en dessous des 10%", souligne Ronan Doaré, "en revanche, en 2015 il avait connu une très forte progression qu'on a retrouvé dans d'autres scrutins comme les européennes, et les municipales. La Bretagne est une région qui a longtemps été hostile au Front National devenu maintenant le Rassemblement National, mais ce n'est plus le cas. Le Rassemblement National est implanté sans doute durablement dans le paysage politique breton comme dans d'autres régions."

Une forte abstention à prévoir

Enfin le scrutin devrait être marqué par une abstention qui "risque d'être très forte et même encore plus forte que celle des dernières élections. On a eu des élections régionales avec des taux d'abstention de l'ordre de 50 %. Le contexte n'est pas favorable à une augmentation du taux de participation, bien au contraire", regrette Ronan Doaré.