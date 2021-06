En vue du second tour des élections régionales en Bretagne, le président socialiste sortant Loïg Chesnais-Girard et l'écologiste Daniel Cueff ont trouvé un accord pour fusionner leurs listes. Daniel Cueff dispose de "six à huit places en position éligible sur la liste fusionnée".

Régionales en Bretagne - Fusion des listes de Loïg Chesnais-Girard et de Daniel Cueff pour le second tour

"Nous avons travaillé toute la nuit sur cet accord" indique ce lundi 21 juin, l'écologiste Daniel Cueff. Avec ses 6, 52% au premier tour dimanche, la liste de Daniel Cueff était en position de pouvoir fusionner sa liste. Un accord a été trouvé avec celle du président socialiste sortant Loïg Chesnais-Girard. "Nous n'avions pas envisagé d'accord après ce premier tour, mais à notre grande surprise, nous avons été contacté par plusieurs listes. Par Thierry Burlot, (liste soutenue par LREM), mais nous avons estimé qu'il était trop prisonnier de l'ancien modèle".

Quant à la main tendue par les Insoumis et EELV "nous n'y avons pas trouvé la lueur de fraternité qui permettait de faire avancer avec eux l'écologie en Bretagne".

Des éléments de programme en commun et six à huit places sur la liste fusionnée pour les co-listiers de Daniel Cueff

Daniel Cueff explique que les discussions ont pu aboutir avec Loïg Chesnais-Girard sur des éléments de programme. "Nous avons évoqué ensemble notre plan de refus de la misère, une politique maritime amplifiée, et un plan Marshall des langues". Sur l'utilisation des pesticides, dont l'ancien maire de Langouët a fait un combat, les deux têtes de liste sont aussi tombés d'accord sur le fait "que le retrait des pesticides soit réalisé le plus vite possible". Concernant le nombre de places sur la liste fusionnée "nous avons six à huit places de conseillers possibles".

"On sait que Loïg Chesnais-Girard n'est pas si écolo que ça, et il va falloir que nous agissions ensemble dans la même majorité pour avancer sur ces questions". Daniel Cueff estime qu'aujourd'hui "La Bretagne souffre de conflits considérables autour des questions d'écologie, il faut qu'on trouve des solutions plus fraternelles"