Régionales en Bretagne : "La Bretagne mérite mieux que des combines" selon Thierry Burlot, le candidat LREM

A l'annonce de la fusion des listes de Loïg Chesnais-Girard et de Daniel Cueff, le candidat LREM, Modem, UDI, Thierry Burlot annonce qu'il présentera au second tour le même programme et la même liste qu'au premier tour. Il a reçu une fin de non-recevoir de la part du président socialiste sortant.