Régionales en Bretagne : la co-directrice des Trans Musicales sur la liste du président PS sortant

Béatrice Macé, la co-fondatrice du festival des Trans Musicales de Rennes (Ille-et-Vilaine), se lance en politique. Pour les élections régionales des 20 et 27 juin, elle est en position éligible sur la liste du président sortant PS de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard.

"J'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure" explique Béatrice Macé, 63 ans, la co-directrice du festival des Trans Musicales de Rennes qui est en position éligible sur la liste de Loïg Chesnais-Girard. Le président PS sortant de la région Bretagne brigue un nouveau mandat de 6 ans pour les élections régionales des 20 et 27 juin 2021. C'est la première fois qu'elle se lance en politique.

"La Bretagne est un territoire particulier où je suis née et je suis heureuse de vivre ma relation à l'art" explique Béatrice Macé "cette candidature s'inscrit dans une réflexion générale sur la transmission du projet des Trans Musicales. J'ai envie de prendre du recul avec le festival, mais je reste dans l'équipe des Trans" explique Béatrice Macé qui faisait partie de l'équipe fondatrice du festival en 1979 et qui depuis plus de 40 ans est un véritable défricheur de talents dans le monde entier. Elle le dirige toujours avec Jean-Louis Brossard.