Régionales en Bretagne : la vitréenne Isabelle Le Callennec candidate pour la droite et le centre

Pressentie depuis quelques semaines, pour mener la liste de la droite et du centre aux élections régionales de juin prochain en Bretagne, la vitréenne Isabelle Le Callennec confirme ce jeudi 11 février qu'elle est officiellement candidate. Isabelle le Callennec a pris la tête de la mairie de Vitré et la présidence de Vitré communauté aux dernières municipales, elle est aussi cheffe de file de l'opposition au département d'Ille-et-Vilaine. Depuis déjà quelques jours, le député des Côtes-d'Armor Marc Lefur, président du groupe de la droite au Conseil régional louait les qualités de la vitréenne pour mener cette campagne. Lui, ayant décidé de ne pays y retourner cette fois-ci.

Une liste de la droite et du centre

"Je suis personnellement LR, de sensibilité droite sociale" indique Isabelle Le Callennec dans un communiqué où elle précise qu'elle s'engage "aux côtés de conseillers régionaux sortants qui siègent actuellement dans le groupe Droite et centre au Conseil régional et se représentent aux élections de juin prochain." La liste sera complétée par "des femmes et des hommes qui partagent nos valeurs sans pour autant adhérer à un parti politique". L'élue a donc choisi entre le département d'Ille-et-Vilaine où elle siège depuis 2008 et le conseil régional de Bretagne. Elle se lance dans la bataille pour détrôner Loïg Chesnais Girard. Dans son communiqué, elle indique vouloir hisser haut la Bretagne "la région de mes racines, de ma vie et de mon coeur". La candidate présente déjà ses priorités "le développement économique et l'emploi" avec "une exigence : la protection de notre environnement, une conviction forte : la cohésion sociale."

Déjà de nombreux candidats en course

Pour ces élections régionales, de juin prochain, il y a déjà plusieurs prétendants pour tenter de détrôner Loïg Chesnais-Girard, qui lancera prochainement sa campagne. LREM a trouvé son candidat avec Thierry Burlot. Un duo s'est déjà constitué pour présenter une liste écologiste et fédéraliste avec Claire Desmares-Poirrier et Ronan Pichon. Daniel Cueff, l'ex maire anti pesticides, est également officiellement candidat. La France insoumise est également dans la course avec le duo Marie-Madeleine Doré Lucas et Pierre-Yves Cadalen, le Rassemblement National et son patron régional Gilles Pennelle est de nouveau engagé dans la bataille. Le parti breton pourrait également avoir une liste.