Régionales en Bretagne : "Le mouvement écologiste amène des Bretons à l'ANPE" selon Daniel Cueff

A moins de trois semaines des élections régionales, il est sans doute l'un des candidats les plus "connus" des Bretons : Daniel Cueff, tête de liste "Bretagne ma vie". Son combat contre les pesticides lorsqu'il était maire de Langöet lui a donné une notoriété. Daniel Cueff n'a pas souhaité s'allier avec les écologistes d'EELV (la liste Bretagne d'avenir de Claire Desmares-Poirrier) et son constat est dur : "Le mouvement écologiste invite tout un pan de l’activité économique à disparaître et amène les bretons de l'agroalimentaire à l’ANPE. C’est très violent et la transition écologique doit se faire dans la fraternité".

Daniel Cueff, qui considère les étiquettes politiques "mortifères" veut jouer sur plusieurs leviers régionaux en cas d'élection pour lutter contre la misère : les lycées, l’aménagement du territoire, le logement. "Il faut mettre en œuvre toutes les forces en commun pour converger vers cet objectif".

Il se dit aussi opposé à l'éolien en mer et veut associer davantage les pêcheurs à la réflexion : "Il faut utiliser leur expérience et qu'ils aient des compensation, des fonds pour la rénovation et la modernisation des armements, très gourmands en fioul".