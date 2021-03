Régionales en Bretagne : Loïg Chesnais-Girard retire ses délégations à Thierry Burlot

Ambiance tendue au sein du conseil régional de Bretagne. Ce lundi 22 mars dans un communiqué sybillin, le président de Région Loïg Chesnais-Girard fait une déclaration : " Thierry Burlot vient de m’annoncer sa candidature aux élections régionales. J’ai pris la décision de lui retirer ses délégations. Les Bretonnes et les Bretons méritent de la clarté et de la franchise."

Deux phrases, deux informations. Le candidat à sa succession fait dans l'efficacité mais vient perturber les plans de communication de l'un de ses futurs adversaires. C'est un secret de polichinelle, Thierry Burlot doit annoncer sa candidature aux régionales aux côtés des Marcheurs et des centristes ce vendredi 26 mars. Loïg Chesnais-Girard a visiblement décidé de le faire avant lui et au passage il lui retire sa délégation de vice-président en charge de l'environnement.

Vous me l'apprenez.

"Vous me l'apprenez," réagit ce soir Thierry Burlot. "Officiellement je n'ai pas été informé de cette nouvelle. J'attends qu'on me l'indique," indique-t-il à France Bleu Armorique. "J'ai pensé qu'il était loyal d'aller lui annoncer ma candidature aujourd'hui avant de le faire officiellement vendredi. Cette réaction est soudaine." Il ne souhaite pas en dire plus pour le moment.

Membres de la même majorité au sein du conseil régional, les deux hommes vont devoir confronter leurs idées dans les prochains mois avec des familles politiques différentes. Le combat s'annonce rugueux.