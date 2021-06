Régionales en Centre-Val de Loire : "Chaque euro dépensé doit être efficace", insiste Charles Fournier

C'est un déplacement loin d'être anecdotique que celui choisi par Charles Fournier, ce jeudi 3 juin. Le candidat de la liste "Un nouveau souffle" pour les élections régionales en Centre-Val de Loire, notamment soutenu par Europe Ecologie Les Verts et La France insoumise, s'est rendu sur la zone d'activité d'Ozans, près de Châteauroux. Il y voit le symbole de tout ce qui ne va pas dans les projets économiques et écologiques. En 2007, une coopération avec des investisseurs chinois avait été annoncée. Le résultat est un échec. En 2019, Châteauroux Métropole avait promis un nouveau projet "Green Challenge 36" avec un data center. On n'en voit pas encore la concrétisation.

2 milliards d'euros d'investissements pour pendant le mandat

"Ici, il y a eu un premier mirage avec les Chinois. Il y en a eu un second avec le data center. Il y aura des choses potentiellement intéressantes mais ce sont 500 hectares de terres qui ont été retirées à l'agriculture. On ne veut pas de ce modèle", assène Charles Fournier. Celui qui est vice-président de la région Centre-Val de Loire depuis 2015 défend un modèle davantage tourné vers la proximité et les projets très locaux. "Dans les territoires, nous avons des ressources mais il manque parfois des moyens. Nous avons la capacité de produire de l'énergie, des matériaux d'isolation, de fabriquer des produits de première nécessité avec des artisans", ajoute-t-il.

Il faut arrêter de penser que les solutions vont venir de l'extérieur

Charles Fournier fait des promesses. 20 000 emplois solidaires et écologiques créés, par exemple dans l'économie circulaire. Et 2 milliards d'euros d'investissements pour la transformation. "Chaque euro dépensé doit être efficace sur le plan social et écologique", explique Charles Fournier. Il propose également la création d'un revenu de transition écologique et solidaire. L'idée existe déjà ailleurs en France. "Le principe est de proposer un revenu complémentaire pour les personnes qui s'engagent à créer des activités de transition écologique. Il y a beaucoup de porteurs de projets. Pour sécuriser les premières années, on peut assurer un revenu complémentaire", souligne Jérémie Godet, tête de liste dans le département de l'Indre.

Réorienter les dépenses de la région

Charles Fournier insiste également sur la nécessité de ne pas subventionner toutes les activités. Il faut mieux diriger et mieux distribuer l'argent public. "À Ozans, c'est l'économie qui fait pschiiit. On vend du rêve et il n'y a rien", confirme Jérémie Godet. "Il faut partir de l'activité et d'idées de citoyens. Le tissu économique doit être réparti dans tous les territoires. Il faut une forme de changement d'échelle et de logique économique. Il faut nous appuyer sur les ressources naturelles", conclut-il.