Régionales en Centre Val de Loire : Charles Fournier veut "une transformation écologique de l'économie"

La liste "un nouveau souffle" conduite par l'écologiste Charles Fournier, actuel vice-président de la région Centre Val de Loire, en charge de la transition écologique, fera cavalier seul au premier tour des élections régionales, le 20 juin prochain. Son parti, Europe Ecologie, s'est notamment allié à la France Insoumise et à Générations, le mouvement de Benoit Hamon. Il s'explique sur ce choix, lui qui pourtant est allié au président socialiste sortant François Bonneau, depuis 2015.

Votre liste s'appelle "Un nouveau souffe", est-ce que cela veut dire que la région que vous codirigez avec notamment les socialistes, est à bout de souffle et qu'il faut tout changer ?

"D'abord, le nouveau souffle renvoyait à la crise que nous traversons, c'était retrouver notre souffle après la crise. C'était ça, la première signification. Et puis, la deuxième signification, c'est un nouveau souffle écologiste et solidaire. C'est que nous considérons que l'accélération des dérèglements climatiques et écologiques invite à donner un nouveau souffle écologiste à notre région. Évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Nous sommes dans la majorité, mais minoritaires. Nous espérons demain être dans la majorité et majoritaires".

Comme en 2015, vous avez fait le choix d'une candidature indépendante au premier tour. En annonçant déjà une alliance au second tour avec la liste du président sortant François Bonneau. C'est tellement cousu de fil blanc que ça peut décourager des électeurs ?

"Je ne le crois pas. Vous savez, pendant longtemps, on a pesté les uns les autres contre le bipartisme, contre la réduction de la vie politique. Vous parlez de la gauche divisée, mais c'est la gauche séparée, qui va se retrouver au deuxième tour. La droite est aussi séparée ou divisée. C'est la même situation, mais je crois que nous avons besoin, pour la vitalité démocratique, d'avoir une offre politique qui permet aux citoyens, au contraire, de voter non pas pour éviter quelque chose, mais voter pour un projet de cœur, un projet qui va répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Donc, non, au contraire, je trouve ça tout à fait normal, dans une élection à la proportionnelle, d'avoir plusieurs listes. Par contre, nous annonçons qu'au deuxième tour, nous avons des capacités à travailler ensemble. Nous l'avons démontré, mais nous avons aussi de vraies différences et c'est celles ci qui doivent s'exprimer".

Dans notre sondage France Bleu du 18 mai dernier,vous étiez en cinquième position, votre liste créditée de 11% des voix derrière François Bonneau. Est-ce que votre alliance avec la France insoumise, n'est pas un risque de déboussoler certains électeurs ?

"Notre liste est une liste citoyenne construite depuis plus d'un an. Nous sommes les seuls à avoir un programme complet de 100 mesures pour la région. Un an de travail en partant des territoires. Il y a neuf forces politiques. Vous citez toujours la France insoumise. J'entends bien que c'est une force qui, nationalement, est la plus visible. Mais il y en a neuf qui sont engagées et qui ont accepté de soutenir une liste citoyenne. Donc non. Je crois au contraire que c'est un rassemblement qui permettra au deuxième tour un rassemblement encore plus large de la gauche. Et nous sommes le trait d'union possible de ce rassemblement de deuxième tour, un grand rassemblement de la gauche et des écologistes".

Y aura-t-il au moment de la discussion sur une fusion pour le second tour avec la liste, notamment socialiste, des points de votre programme sur lesquels vous ne transigerez pas ?

"Mais je crois que ce que nous voulons, c'est avoir par le choix des électeurs, le poids pour organiser ce rassemblement et donc porter nos mesures. Donc, vous voyez, il y a deux situations : nous sommes devant, évidemment beaucoup d'éléments de notre programme devront structurer le rassemblement. Nous sommes derrière et il y aura des sujets de débat. Il y en a toujours eu. Certains seront peut être des points de désaccord que nous serons d'accord pour faire avancer".

Mais quel point vous semble tellement correspondre à ce que vous souhaitez déclarer : "l'urgence climatique et sociale", que ce serait un point de rupture s'il n'était pas conservé dans le débat, justement ?

"Un seul ? La transformation écologique de l'économie. C'est majeur. Majeur. Majeur. Si on n'acceptait pas de se mobiliser totalement sur ce sujet là, il y aurait évidemment une différence telle que nous ne pourrions pas nous rassembler. Mais je crois que là dessus, il y aura des convergences. Maintenant, on sait où on va placer le curseur qui sera la vraie question dans les négociations. Et d'ailleurs, je le dis, nous avons pris l'initiative d'échanges dès maintenant, évidemment, pour être capable, au soir du premier tour, de le faire dans de bonnes conditions. La gauche est intelligente de ce point de vue, elle discute. Et je crois qu'à droite, on dit qu'on ne va pas faire alliance, mais que peut être, on va faire alliance. Les choses ne sont pas claires et la transparence vis à vis des électeurs me paraît être un élément essentiel".

Vous êtes vice président de la région en charge de la transition écologique. Y a-t-il des échecs que vous assumez ? Sur le ferroviaire notamment, la réouverture des lignes Orléans-Chateauneuf et Orléans-Chartres, qui n'a pas avancé ?

"C'est très clairement de nouveau notre programme parce que ces lignes doivent être faites, réalisées. Sur la ligne Orléans Châteauneuf, ce n'est pas l'échec de la région. Nous avions mobilisé des fonds européens sur cette ligne. Nous avions d'ailleurs le risque de perdre les 40 millions d'aides européennes qui étaient identifiés. Très tôt, les écologistes avaient dit "attention", ce mode de financement risque de perturber le calendrier de réalisation de cette ligne.

Mais de nombreuses oppositions, notamment dans nos territoires, ont mis en difficulté la réalisation de cette ligne. Il faut absolument la mettre en œuvre. Ce que je crois, c'est qu'en matière de ferroviaire, nous devons avoir une vision, une planification dans le temps. Sinon, évidemment, à chaque fois que vous avez un élément peturbateur, le calendrier est complètement remis en cause, mais cette ligne doit être réalisée. Par contre, sur Orléans-Chartres, c'est vrai qu'une liaison qui s'arrête à Voves, c'est intéressant, mais il faut bien sûr aller jusqu'au bout.

Mais là encore, remettre en place une ligne ferroviaire alors qu'elle a été abandonnée il y a longtemps, c'est un sujet extrêmement compliqué. Vous le savez, il faut traverser des territoires, des oppositions et donc c'est laisser le temps long qui permet ça. Mais il faut s'en donner tous les moyens et c'est pour ça, je le dis à nos adversaires, dire qu'on va en même temps faire des routes, dire qu'on va en même temps soutenir des aéroports n'est pas très raisonnable. Notre responsabilité, c'est de faire avancer le ferroviaire et ça sera notre engagement".