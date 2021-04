Régionales en Centre-Val de Loire : qui sont les candidats de la liste "Un nouveau souffle" dans le Loiret ?

"La liste citoyenne et écologiste, c'est nous" : voilà en substance ce qu'affirme Charles Fournier, actuel vice-président EELV de la Région Centre-Val de Loire, et tête de liste pour les élections régionales des 20 et 27 juin (lui se décrit plutôt comme un animateur de la liste).

Un an de travail collectif"

C'est sans doute un clin d'œil sans doute à la liste surprise annoncée au dernier moment par l'écologiste Christelle de Crémiers et l'ex gilet jaune Jérémy Clément (et qui n'est pas de son goût), mais Charles Fournier l'assure aussi : cette liste "écologiste et solidaire" est "le fruit d'un an de travail collectif, mené en lien par une multitude de citoyens et de militants" issus de plusieurs formations politiques de gauche (EELV, Insoumis, Générations, Nouvelle Donne...)

L'objectif, rappelé mercredi sur France Bleu Orléans par Arnaud Jean, numéro deux sur la liste dans le Loiret, est bien de virer en tête à gauche au soir du premier tour, devant la liste PS/PCF du sortant François Bonneau.

Karin Fischer (LFI), n°1

Dans le Loiret, pour incarner cette liste, c'est l'universitaire Karin Fischer, syndicaliste, militante de la France insoumise, qui sera numéro un. Arnaud Jean, adjoint au maire d'Ingré (EELV), est numéro deux. La 3ème place est occupée par Magali Sautreuil, habitante de Dordives, qui dirige une entreprise d'ingénierie culturelle et touristique. Philippe Rabier, ex candidat sur la liste écolo de Jean-Philippe Grand aux municipales 2020 à Orléans, est quatrième (non encarté). S'en suivent deux candidats, non encartés dans des partis politiques. Notons la présence, symbolique, en fin de liste, du maire de Bou, qui avait été au cœur d'un conflit avec le maire LR d'Orléans et le président PS d'Orléans Métropole.