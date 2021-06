Régionales en Centre-Val de Loire : "on est en capacité de gouverner", dit Aleksandar Nikolic (RN)

"Je pense qu'il y a des choses qui ont changé dans l'esprit des gens", et que le Rassemblement National est en capacité de briser le plafond de verre, estime ce mardi Aleksandar Nikolic, tête de liste du RN en Centre-Val-de-Loire. Le candidat est donné en tête au premier tour des élections régionales, le second tour est pour le moment plus incertain. Interrogé sur les propos d'un candidat RN, aux départementales et présent sur sa liste, en position non éligible aux Régionales, exclu pour des propos racistes, il regrette "un cas totalement isolé et marginal".

"La France est une colonie africaine qui paye sa dîme à son bienveillant souteneur". Vous connaissez ces propos, ce sont ceux de Pascal Auger, candidat à Fleury-les-Aubrais pour les départementales, il a été suspendu par le Rassemblement National. Il est encore sur votre liste pour les régionales. Ça ne vous gêne pas?

On l'a déposé comme telle. Les propos m'ont dérangé, c'est pour ça qu'on l'a retiré. On est intransigeants avec tout propos qu'on juge limite et pas forcément adapté à la situation, donc on est très clairs sur ça, contrairement parfois à d'autres formations politiques.

Il ne siègera donc pas avec vous ?

Évidemment, il est 18ème sur la liste, vous savez comment ça fonctionne. À part si on fait 90%, il ne serait pas élu, et même s'il l'était, il ne sera pas avec nous. Mais évidemment, la question se pose pas au regard de sa place.

Ces sorties ne sont pas isolées, on a eu d'autres dans le Loiret : hier matin un candidat disait "C'est trop facile de prendre un bateau, d'arriver en France et de dire je veux ça, je veux ça". Il y a des sorties aussi en Auvergne, Rhône-Alpes, en Creuse, à Bordeaux. Est-ce que ce n'est pas un échec tout simplement de la dédiabolisation ?

Moi, je suis surtout surpris, parce que je veux parler de notre région, qu'il y ait des choix éditoriaux qui peuvent être faits. Parce que j'habite à côté de Dreux, il y a deux candidats des Verts qu'ont tenu des propos antisémites complotistes.

On aurait posé la question de la même manière, mais vous ne répondez pas. N'est-ce pas un échec ? On nous dit le Rassemblement National a changé, soit il y a un problème dans le recrutement des candidats, soit finalement la dédiabolisation, ça marche pas.

Non, mais vous plaisantez ? On fait un débat où je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui se demandent comment on peut changer leur vie au quotidien, et vous vous m'attaquez sur des mots et sur un avis de quelqu'un qui dit "La France est en train de devenir la colonie de ses colonies", par agacement parfois parce qu'il constate au niveau du réel; des choses qui lui sont insupportables. C'est choquant, en l'occurrence, ce monsieur Pascal Auger était entraîneur de basketball où il a œuvré dans le réseau associatif, cela nous a semblé être un bon choix, justement. Après, on a remarqué ces propos, c'est nous qui avons décidé de le sanctionner après avoir vu ses propos, on n'a pas eu besoin de médias. On est intransigeants là dessus parce qu'on veut justement que tout ce qui est exprimé corresponde à ce qu'on souhaite voir au niveau de notre projet. Et vous vous commencé une interview en me parlant d'un cas totalement isolé et marginal et je pense qu'aucun des électeurs ne connait ce problème.

On va parler de la campagne, à cinq jours du premier tour. Pour l'instant, vous êtes en tête, le second, c'est plus incertain. Vous n'avez pas peur un peu de vous cogner au plafond de verre, encore une fois ?

Non, regardez depuis 2017, tous les candidats qui sont arrivés, que ce soit aux législatives, même à la présidentielle, évidemment, avec Marine Le Pen, ou ensuite aux municipales, tous les candidats qui sont arrivés en tête ont connu une vraie progression. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé dans l'esprit des gens et qu'aujourd'hui, comme on peut le constater au regard de la gestion de nos communes, les gens savent qu'on est en capacité de gouverner et d'améliorer les choses dans les collectivités qu'on dirige, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils nous accordent leur confiance, y compris sur les seconds tours.

Vous faites campagne sur la sécurité. Ce n'est pas, on le sait, une compétence directe de la région, même s'il y a des leviers, notamment dans les lycées, dans les transports, le Rassemblement National est en train de se roder, en fait pour la présidentielle ?

Non, mais en fait, c'est très réducteur et ça montre aussi un manque de travail parce qu'on ne parle pas que de la sécurité. On en revient toujours là dessus. Je n'arrête pas de répéter qu'on a un projet de 60 pages, qu'on va présenter tout à l'heure, qui concerne tous les sujets. Aucun de nos concurrents n'a présenté un projet aussi complet. Donc, effectivement, on parle des questions de sécurité qui sont ignorées par d'autres, je vais parler de la liste qui est notre principale concurrente parce que ça devrait se passer entre la liste d'union de la gauche et la notre, qui parle d'un sentiment d'insécurité et qui sous entend que c'est une insécurité qui n'existe pas alors que c'est une des principales préoccupations des habitants de la région Centre. Nous, on n'est pas dans le déni de réalité, on fait un constat, on sait qu'on va mettre en place des mesures concrètes pour améliorer les choses sur les questions de sécurité, et on parle aussi d'autres sujets : on parle de la santé, on parle de l'emploi, de l'attractivité économique, du tourisme, de la culture, du sport, des transports.

Vous voulez couper les subventions dans les zones classées quartiers prioritaires de la Ville si elles sont touchées par la délinquance. L'idée, c'est quoi, on sanctionne tout le monde pour les actes de quelques uns ?

Aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont tenus par des dealers et des délinquants où le droit français ne s'exerce plus. C'est terrible pour les gens qui y vivent, qui sont les premières victimes. Donc, on considère que continuer à subventionner ces quartiers là, c'est presque une prime à l'insécurité. Plus on casse, plus on détruit, plus on donne des subventions, c'est un mauvais message qui est envoyé et on veut reprendre le contrôle de ces quartiers. On considère que y investir encore ces sommes folles est inutile et même contreproductif.

On va revenir sur l'une de vos propositions qui a fait beaucoup parler lors du débat de vendredi sur France Bleu, très critiquée, celle d'un parc à thème sur Léonard de Vinci, investissement 500 millions d'euros. Un tel projet, alors qu'on est dans la crise économique encore, ce n'est pas un peu disproportionné ?

Vous savez, il y a des gens qui font de l'emprunt pour justement subventionner des problèmes qu'ils ont causé, notamment au regard de la crise sanitaire et des mesures qu'ils ont pu proposer et qui n'étaient parfois pas toujours adaptées. Nous, on considère qu'il faut projeter notre territoire dans l'avenir et donc on a un projet effectivement qui va créer beaucoup d'emplois, qui va amener beaucoup de gens à la culture, qui va amener beaucoup de gens pour découvrir les innovations, les inventions du passé et qui va aussi tourner notre territoire vers l'avenir, justement en attirant des entreprises et des touristes à environ une heure de Paris et qui va permettre aussi à beaucoup d'autres personnes de la région de découvrir ce projet. Mais ce qui manque, c'est de l'ambition pour notre région. On en a, je crois. Dommage que depuis 23 ans, il n'y en ait pas eu.