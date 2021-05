Régionales en Centre-Val de Loire : Farida Megdoud mènera la liste Lutte Ouvrière

Lutte ouvrière participera bien aux élections régionales de juin prochain en Centre Val-de-Loire : l'Orléanaise Farida Megdoud mènera la liste, comme elle l'avait déjà fait en 2010 et 2015. Convaincue que la pandémie du Covid rend davantage audible son discours anti-capitaliste.

Farida Medgoud, aux côtés de Pierre Prodhomme, Dominique Clergue et Patrick Lamiable (tous candidats dans le Loiret)

C'est la 7ème liste annoncée aux élections régionales en Centre Val-de-Loire : une liste présentée par Lutte ouvrière, et conduite par Farida Megdoud, enseignante à Orléans. C'est la Châlettoise Dominique Clergue qui sera tête de liste dans le Loiret. Comme à chaque scrutin, la formation d'extrême-gauche explique qu'elle n'a pas d'objectif électoral mais qu'il s'agit de défendre ses idées - des idées qui, selon elle, sont renforcées par la crise sanitaire actuel.

Cheffe de file pour la 3ème fois aux régionales

C'est la 3ème fois que Farida Megdoud mène la liste Lutte Ouvrière aux régionales dans notre région. Elle avait obtenu 1,1% des voix en 2010 ; 1,7% en 2015. LO se garde bien de se fixer un objectif cette année, mais assure que la pandémie du Covid-19 donne un écho particulier à son discours anti-capitaliste.

"De qui a-t-on parlé pendant le confinement ? Des travailleurs. Les soignants, les caissiers, les éboueurs, ceux qu'on a appelés les premiers de cordée et qu'on voudrait nous faire déjà oublier : or c'est bien la démonstration que ce sont les travailleurs qui sont utiles à la société et que cette utilité n'est pas reconnue par le système capitaliste", explique Dominique Clergue.

59% des candidats du Loiret déjà sur la liste en 2015

La vaccination illustre tout autant les maux du capitalisme, poursuit Farida Megdoud. "On aurait la capacité de produire des vaccins pour le monde entier mais on ne le fait pas parce que les vaccins sont la propriété privée d'une petite minorité d'industriels pharmaceutiques : c'est scandaleux et révoltant. Il y a urgence aujourd'hui à exproprier l'industrie pharmaceutique", conclut-elle.

Vent en poupe ou pas ? Le parti d'extrême gauche a en tout cas du mal à recruter et présente un taux de renouvellement particulièrement faible sur sa liste. Ainsi, 13 des 22 candidats loirétains figuraient déjà sur la liste Lutte ouvrière il y a 6 ans... Le meilleur score de LO aux régionales en Centre-Val de Loire remonte à 2004 avec 5,6% des suffrages - mais c'était lors d'une alliance avec ce qui s'appelait encore la LCR (devenue nouveau parti anti-capitaliste en 2009). Cette fois encore, la liste est composée uniquement de militants LO.

La liste des candidats dans le Loiret :