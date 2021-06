Régionales en Centre-Val de Loire : François Bonneau (PS) appelle "au vaste rassemblement"

"C'est une région qui est en vraie montée en puissance, cela dérange mes concurrents, mes adversaires" estime François Bonneau, le président socialiste sortant de la Région-Centre Val de Loire. A trois jour du premier tour des élections régionales, celui qui est candidat à sa réélection, soutenu par les socialistes, le parti communiste et les radicaux de gauche était l'invité de France Bleu Orléans.

Vous avez d'ores et déjà prévu de fusionner au second tour avec la liste de Charles Fournier, soutenue par Europe Écologie-Les Verts. Liste soutenue aussi par la France insoumise. Vous assumez? Vous êtes prêt à diriger la région avec LFI de Jean-Luc Mélenchon ?

Le soir du premier tour, le sujet, ce sera de rassembler. De rassembler toutes celles et tous ceux qui, concrètement, ne veulent pas que notre région soit dirigée par le Rassemblement National, par le Front National, par l'extrême droite, et c'est l'objectif que j'ai depuis le départ. J'appelle au vaste rassemblement, il s'est fait fortement au premier tour, il doit se compléter au second tour, au delà des formations politiques, j'en appellerai dimanche soir à l'ensemble des démocrates.

La France insoumise a fait partie de quelques polémiques ces derniers temps, notamment sur des propos de Jean-Luc Mélenchon jugés par certains comme complotistes. Ça ne vous dérange pas?

Ce sont des femmes et des hommes qui auront à se déterminer s'ils souhaitent participer à une majorité telle que je l'ai conduit, qui est une majorité ouverte, une majorité pour construire cette région. Aujourd'hui, le sujet c'est porter l'ambition de la région avec toutes celles et ceux qui veut, qui veulent d'y participer.

Le Rassemblement National est largement en tête au premier tour, selon les sondages. Si jamais vos résultats sont moins bons qu'espéré dimanche, seriez-vous prêts à vous désister au profit de Marc Fesneau ou de Nicolas Forissier pour éviter que le Rassemblement National ne remporte la région?

La question n'est pas posée comme ça aujourd'hui. Vous savez que dans les sondages, je suis en 2e position. Je suis celui qui doit rassembler au second tour pour faire barrage au Front National. C'est ce que je ferai et j'ai observé tout au long de cette campagne que la cible des candidats dont vous parlez, c'est François Bonneau, c'est la liste que je conduis, c'est le programme que je porte parce qu'ils sont d'accord sur très peu de choses.

Ces candidats vous attaquent sur votre programme, mais aussi sur votre bilan. Ça fait 14 ans maintenant que vous êtes à la tête de la Région. Sur le tourisme par exemple, on se souvient des 500 ans de la Renaissance. On en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est justement un peu l'arbre qui cache la forêt ?

Eh bien, c'est l'arbre au milieu d'une merveilleuse forêt. Parce que cette région, qui est la région du tourisme à vélo, par exemple, avec 1 200 000 utilisateurs de la Loire à vélo. J'étais hier dans le Cher, on me dit la même chose, c'est le développement de la Brenne, c'est le développement du Perche et le développement de tous nos territoires. Oui, c'est une région qui est en vraie montée en puissance. Ça dérange mes concurrents, mes adversaires bien évidemment, ce n'est pas pour ça que je le fais. Je le fais pour ces électeurs, pour ces habitants qui disent à près de 65% que le bilan est bon ou très bon.

Vous parlez de 15 millions de touristes en Centre Val de Loire. En combien de temps?

Nous étions à 9 millions au début de ce mandat. Nous avons approché les 12 millions en 2019, 2020, c'était le Covid, bien évidemment, la situation n'était pas la même. Mais à la fin du mandat, j'ambitionne en effet de porter à 15 millions, c'est-à-dire de continuer la progression à un rythme très soutenu, avec à la fois le vélo, mais ce tourisme de nature et tourisme de culture. Nous sommes près de l'Île-de-France, nous voulons véritablement un tourisme très typé, avec le plaisir de vivre ensemble, de beaux paysages, nos grands sites, nos lieux merveilleux. Le touriste cherche à trouver l'occasion de casser le rythme, de se retrouver et de se retrouver en famille.

Vous comptez mettre en place un budget participatif sur chaque territoire, des forums citoyens, on le sent, c'est à la mode en ce moment. Vous nous faites le coup du grand débat, version François Bonneau?

Non. Je fais concrètement la généralisation de quelque chose que j'ai expérimenté avec beaucoup de succès dans les lycées, par exemple.

Y aura t'il un vrai impact ? Est-ce qu'il y aura des conséquences ou c'est juste du cosmétique?

Mais la crise du politique aujourd'hui, c'est la crise de la citoyenneté. Nos concitoyens ne veulent pas simplement dire on vous donne un mandat pour six ans, puis on jugera six ans plus tard. Ils ont envie de participer à la mise en c'est ça la citoyenneté. C'est ça, la promesse.

Et vous nous dites qu'il y aura vraiment des choses concrètes qui vont en découler.

Bien évidemment, sur tous les territoires. Organiser cette vie collective avec les élus, les associations, les habitants pour parler transports, pour parler culture, pour parler éducation, pour parler formation, pour parler développement économique et emploi.

Justement, parlons de développement économique. Vous promettez vingt mille emplois de demain. Vous n'êtes pas en train de vous beaucoup vous engager ? Cela relève du privé, créer des emplois.

La région a une responsabilité, vous le savez, dans le développement économique. J'ai engagé très fortement, plus qu'aucune autre région, la relocalisation des activités industrielles. Nous sommes une grande région d'industrie. Ici à Orléans, nous avons une entreprise de confection qui se relocalise. Ici, dans l'Orléanais, nous avons des entreprises qui sont en train de localiser des produits qui étaient faits au Brésil.

Et ce chiffre, il sort d'où ?

20 000, c'est à la fois les emplois qui sont des emplois du numérique. Le numérique transforme complètement l'activité humaine. Il y a beaucoup de besoins aujourd'hui. Ce sont des emplois à la personne, il faut plus de monde pour faire le travail à domicile. Ce sont bien évidemment aussi les emplois du développement durable avec la construction durable et la protection de notre planète.